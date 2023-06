Kop van de vaart in Roeselare wordt Kaaibar met hangmattendorp en optredens: “Verhaal van Barlaban doortrekken”

Ook aan de kop van de vaart komt er deze zomer weer een gezellige bar met een ruim aanbod aan hapjes en drankjes en een hangmappendorp. “We zullen veel aandacht besteden aan de culturele invulling met optredens en kunstprojecten”, belooft Frederik Turpyn van Barlaban die voor de organisatie instaat.

De kop van de vaart was de voorbije maanden één grote werf maar de kant van de Trakelweg moet tegen 1 juni omgetoverd zijn tot een gezellige zomerbar. “We gaan er voor onder de titel Kaaibar”, vertelt Frederik Turpyn. “Bar Barlaban ligt hier een kleine driehonderd meter verder en we willen wat we daar doen twee maanden doortrekken naar de vaart.”

“We beschikken over een ruimte van honderd bij tien meter en dat zullen we invullen met een horecagedeelte en een belevingsdeel. Verwacht je dit jaar niet aan een zwembad. We trekken vooral de culturele kaart. Zo komt er aan de ingang naast zestig meter fietsstalling ook evenveel meters aan graffitiwanden en monumentale kunst. We proberen ook samen te werken met bedrijven die na de zomer de kunstwerken kunnen aankopen. Wie wil, kan zelf met een idee komen dat dan door een kunstenaar wordt uitgewerkt.”

“Aan het andere einde van het terrein trekken we een podium op waar we elke zondag tussen 16 en 18 uur een optreden zullen organiseren in de goede Barlabanstijl met de vier genres waar we fan van zijn, kleinkunst, folk, blues en jazz. Onze vzw Amati Galli zal voor de programmering instaan.”

“Daar tussenin is er plaats voor een gezellige bar en terrasgedeelte onder twee grote tenten. Vzw De Stuiverij wordt ingeschakeld voor logistieke hulp en het verzorgen van de catering. Omdat we met een beperkte crew aan de slag gaan, hebben we gekozen voor de zelfbedieningsformule.”

“Dé blikvanger moet ons hangmattendorp worden die voor een aparte zomers sfeer moet zorgen. Uiteraard wordt de kaai helemaal afgebakend want ook gezinnen zijn welkom en we willen dat de kinderen veilig kunnen rondlopen en genieten van het springkasteel.”

Geen nachtgebeuren

“Starten doen we op zaterdag 1 juli en we sluiten af op 31 augustus. We zijn open van donderdag tot en met zondag van 11 tot 23 uur. We willen er geen nachtgebeuren van maken dus wie na 23 uur nog verder wil doorzakken is welkom in de Barlaban zelf. En nog dit, we doen een oproep aan onze bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen”, besluit Frederik Turpyn. (BCR)