Koning Boudewijnstichting steunt circulaire zalmkroket: “Kroket verder commercialiseren”

Het project waarbij het Brugse maatwerkbedrijf Sobo en visverwerkend bedrijf Mowi een zalmkroket met afsnijdsels van zalm produceren, is één van de zes projecten die via de Koning Boudewijnstichting een subsidie ontvangt voor het stimuleren van de circulaire economie. “Nu staat de kroket op het menu in ons sociaal restaurant, maar we willen die verder gaan commercialiseren”, klinkt het bij Sobo.

De circulaire zalmkroket, van het Brugse maatwerkbedrijf Sobo en visverwerkend bedrijf Mowi, wordt vooral gemaakt met afsnijdsels bij de verwerking van zalm naar zalmfilets. De kroket werd in september al voorgesteld aan pers en publiek, maar krijgt nu ook aandacht van het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het is een van de zes projecten, drie Vlaamse en drie Waalse, die een gezamenlijke subsidie van 250.000 euro ontvangen om de werking verder mee te ontplooien. Deze zalmkroket wordt geproduceerd op de site van Sobo langs de Pathoekeweg in Brugge, in nauwe samenwerking met de Brugse vestiging van Mowi, een internationaal visverwerkend bedrijf. Het product gaat niet alleen voedselverspilling tegen, doordat er zogenaamde afsnijdsels die perfect eetbaar en smakelijk zijn, maar visueel niet geschikt voor visfilets – in verwerkt worden, maar het zorgt ook voor extra arbeidsplaatsen voor mensen die het anders moeilijk hebben om in het reguliere arbeidscircuit aan de slag te gaan. “Momenteel wordt de zalmkroket voornamelijk geproduceerd als gerecht in het sociaal restaurant Het Paradijs in Brugge, maar we hebben er verdere ambities mee. Daarbij zal de subsidie zeker mooi van pas komen”, zegt Liesbeth Danneels van maatwerkbedrijf Sobo.

Midwinterfeest

“We willen die namelijk sterker gaan vermarkten en op termijn ook in de warenhuizen en groothandels gaan aanbieden.” Om de zalmkroket nog sterker te promoten bij het grote publiek zal die ook aangeboden worden op het Midwinterfeest – een soort alternatieve kerstmarkt – in de Balstraat op 11 december. (PDV)