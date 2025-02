Koksijde wil af van lelijke betonblokken die terrassen afbakenen in het centrum

De met betonblokken afgebakende terrassen zijn al langer een doorn in het oog van veel inwoners, ondernemers en bezoekers van Koksijde. Daar wil het nieuwe beleidsteam van burgemeester Sander Loones (Samen N-VA) iets aan doen.

De straatterrassen die ten tijde van de coronapandemie hun intrede hebben gedaan, worden vervangen door alternatieven met een mooiere uitstraling. Tot vorige zomer werden deze terrassen afgebakend met betonblokken die de gemeente ter beschikking stelde. Het gaat om de straatterrassen die zich op officiële parkeerplaats(en) bevinden voor horecazaken.

Vals gevoel van veiligheid

Patricia Vandenbroucke, schepen van Ondernemen: “Het bestuur wil al het komende seizoen deze straatterrassen op een esthetische manier integreren in het openbaar domein, dus niet langer met betonblokken. We streven naar een aantrekkelijk openbaar domein.”

“Er was al een hele tijd vraag naar een vergunning op langere termijn voor de straatterrassen (red.: is de inname op een parkeerplaats voor een horecazaak). Tot nog toe werden deze met betonblokken afgebakend. De uitbaters lieten ons echter weten dat deze absoluut een vals gevoel van veiligheid geven.”

Zekerheid

“Met een vergunning voor zes jaar is er zekerheid om te investeren in aantrekkelijke terrassen, en met deze voorwaarde zijn ze alvast heel blij – dit blijkt uit het voorafgaande overleg met de uitbaters. Maar we willen ook voldoen aan de vraag naar uniformiteit. We hebben gekozen voor stijlvolle, hedendaagse terrassen waarbij het evenzeer belangrijk is dat de uitbater de eigen identiteit en huisstijl kan verzekeren.”

“De windschermen zijn beschreven in het reglement en bestaan onderaan uit een vast paneel, met bovenaan doorzichtig gehard veiligheidsglas, dat op een esthetische manier in een raamprofiel is ingewerkt. De invulling met terrasmeubilair en parasols is de keuze van de uitbater, passend bij de identiteit van de zaak, in een uniforme kleur en stijl.”

“Reclame van merken, plastiek tafels en stoelen zijn niet toegelaten. Het logo van de handelszaak is beperkt wel toegelaten. Het gaat om 9 zaken in Koksijde en 3 in Oostduinkerke/Sint-Idesbald. Zo willen we samen de toeristische en commerciële aantrekkingskracht van Koksijde vergroten. We kijken er al naar uit om te genieten van onze aangename terrassen in Koksijde!”

(MVQ)