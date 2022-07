Koksijde is vijf culinaire ambassadeurs rijker

Belinda MacDonald, Iain Wittewrongel, Vontje Bedert, Denise Pylyser en Hendrik Dierendonck kregen van de gemeente Koksijde de titel ‘Culinair ambassadeur’. Samen met Raf Sonneville en George Vanhoutte die in 2006 en 2007 werden aangesteld, telt de gemeente nu zeven culinaire topambassadeurs.

Belinda MacDonald heeft Australische roots, maar toen kruiste Gianni Biebuyck uit Oostduinkerke haar pad. Cupido schoot zijn pijlen af, en Belinda verhuisde naar de Westkust. Belinda en Gianni delen niet alleen hun passie voor reizen, maar ook voor lekker eten.

Dat leidde tot de start van haar trattoria ‘Belinda’s Kitchen waar ze met haar artisanale pizza’s, pasta en gelati alle harten verovert. Vorig jaar bracht Belinda haar eigen boek uit, Belinda’s Homemade Cookies, met 66 verrukkelijke koekjesrecepten uit heel de wereld en sinds kort verwent ze haar gasten in La Cucina Antica Ristorante.

Michelinster

Iain Wittewrongel is chef en eigenaar van restaurant Mondieu op de site van Ten Bogaerde, samen met zijn partner An Taillieu. Op die locatie startte het stel het restaurant Ten Bogaerde en behaalde Iain een Michelinster. In 2018 veranderde hij het concept en het werd Mondieu naar de MOF-MOF-filosofie van wijlen Antonio Carluccio: Minimum of Fuzz, Maximum of Flavour.

Yvonne Bedert is een rasechte Oostduinkerkse. Ze is de dochter van Pieter en Margriet Bedert uit de Polderstraat. In 1976 stichtte Yvonne restaurant de Mikke. Vandaag, 46 jaar later, is De Mikke nog altijd een begrip in de streek (en ver daarbuiten) voor de typische vlees- en visgrillades.

Horecacarrière van 60 jaar

Sinds 1970 baat Denise Pylyser samen met haar man Roger Sioen en haar familie restaurant Venise in Oostduinkerke uit. De ‘Venise’ vond zijn oorsprong begin de jaren ’50, waar Patisserie ‘Degreef’ ook de eerste ijsjes verkocht. De ‘ijssalons’ werden een feit. De familie Lucidarme uit Veurne zette deze begin jaren ’60 verder en moderniseerden ze. Roger en Denise namen hun zaak over. Culinair Ambassadeur Denise kan terugblikken op een horecacarrière van 60 jaar…, waarvan 8 jaar als dienster en 52 jaar als ‘la mama van de Venise’.

Hendrik Dierendonck nam in 2001 samen met zijn vrouw Evelyne de slagerij van zijn vader Raymond in Sint-Idesbald over. Hendrik is een trendsetter in de slagerswereld die de consument respect wil bijbrengen voor de kwaliteit van het product, voor het vakmanschap van de moderne slager, en dat doet hij met het hem eigen rock-‘n-rollgehalte. De familiezaak in Sint-Idesbald onderging een metamorfose met inkijk op het atelier, er kwamen winkels bij in Nieuwpoort, Brussel, Kortrijk en hij stampte een gloednieuw atelier uit de grond op het industrieterrein in Veurne. In 2015 opende hij restaurant Carcasse dat de bedrijfsvisie weerspiegelt en al snel een Michelinster in de wacht sleepte…

Korte keten

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dergelijke degelijke horecazaken zijn een absolute sterkte voor onze gemeente. Het zijn topambassadeurs! Ze zijn zeer gekend, tot ver buiten onze provincie- en zelfs landsgrenzen. Al deze ambassadeurs hebben een bijzondere werkethiek. Velen werken ook volgens het principe van de korte keten. Dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen.”