Koffiespeciaalzaak 4Tea4Coffee geopend in de Hoogstraat: “Geen horecazaak met tafelbediening”

Liefhebbers van de betere koffie en thee kunnen sinds kort terecht in de speciaalzaak 4Tea4Coffee in de Hoogstraat. “Onze specialiteit is de hoogwaardige koffie van het Bulgaarse merk Dabov”, zegt de uit Bulgarije afkomstige uitbater Dimo Dimov. “Daarnaast hebben we zo’n honderd soorten thee.”

In een fraai historisch pand in de Hoogstraat 44 opende onlangs 4Tea4Coffee de deuren. Zoals de naam al aangeeft kun je er dus terecht voor koffie, maar ook voor aanverwante producten zoals kopjes en attributen om deze edelen dranken perfect te bereiden. “Het is dus geen horecazaak waar we aan tafel bedienen, maar we kunnen klanten die iets willen aankopen wel eens laten proeven”, verduidelijkt uitbater Dimo Dimov (46). De man is geboren en getogen in Bulgarije maar verliet zo’n twintig jaar geleden zijn vaderland en woonde en werkte enige tijd in Nederland, waar hij in de theaterwereld actief was. “Mijn studie- en professioneel leven is nogal grillig en divers”, lacht Dimov. “Van 2009 tot 2020 woonde ik in Gent en ik ben een lange periode actief geweest als kok. Zo ben ik sous-chef geweest bij het bekende restaurant Auberge du Pêcheur in Sint-Matens-Latem. In 2020, in volle coronacrisis, ben ik dan bij mijn vriendin in Brugge komen wonen.”

“Hier vind je de exclusieve, hoogwaardige koffie van het Bulgaarse merk Dabov”

“Hoe ik er dan bijgekomen ben om een speciaalzaak in koffie en thee te beginnen? Wel, dat heeft eigenlijk te maken met mijn broer die even over gekomen was uit Bulgarije. Ik zei hem dat we samen een goeie koffie zouden gaan drinken in een koffiebar hier in Brugge. De koffie was er behoorlijk duur en mijn broer vond die niet bijzonder goed”, gaat Dimo verder. “Hij zei me dat hij me in Bulgarije eens goede koffie zou laten proeven. Zo gezegd zo gedaan, en we kwamen er terecht in een koffiebar waar er koffie geserveerd werd van Jordan Dabov, de bekende Bulgaarse koffieproducent en barista. Dat was inderdaad een wereld van verschil. Ik stond perplex van de smaakintensiteit en de aroma’s. Dabov trekt naar alle hoeken van de wereld waar koffiebonen verbouwd worden om alleen het beste te selecteren. Momenteel bieden we 27 soorten koffie aan van Dabov, van mild tot sterker en van licht tot donker geroosterd. Maar daarnaast hebben we ook zo’n honderd soorten thee, onder meer ook van het merk Dabov, want ook op vlak van thee streeft hij naar de hoogste kwaliteit. Het is overigens mijn bedoeling om de producten van Dabov hier ook verder zelf in de regio te gaan verkopen in de handel en horeca. En ik heb ook plannen om workshops te gaan organiseren over het proeven en bereiden van koffie”, besluit Dimo.

Meer info: www.facebook.com/4Tea4Coffee.