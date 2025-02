Koffieshot heeft zijn eigen praline: de Chocoshot

In het gezellige kader van Koffieshot in de Otegemstraat in Zwevegem werd een nieuwe lekkernij voorgesteld: de Chocoshot. Niet zomaar een praline, maar het resultaat van de samenwerking met diverse mensen en niet in het minst van Bart Colson en chocolatier Stijn Buckens van Rossini.

“Het was op een netwerkevent dat ik ondernemers opriep om innovatief te werk te gaan en eventueel door samenwerking nieuwe zaken te ontwikkelen. Innovatief is Bart Colson zeker, want hij gooide het zes jaar geleden over een totaal ander boeg en veranderde zijn eerder klassieke fotowinkel in een gezellige koffiebar, waar de fotografie ook een plaatsje heeft gekregen”, zegt Steve De Desmidt van Westtoer.

De oproep van Westtoer deed Bart Colson nadenken en zo kwam hij op het idee om een nieuwe praline te ontwikkelen die in zijn zaak zou te verkrijgen zijn. “Ik nam contact op met Stijn van Chocolaterie Rossini, waarmee we al langer samenwerken, en die was meteen voor het idee gewonnen. Een lange zoektocht naar een geslaagd resultaat kon beginnen.”

Fairtrade

Het uitgangspunt was dat de praline uit Belgische chocolade moest gemaakt worden en dat de vulling diende gemaakt te worden met fairtrade koffiebonen. Meteen kwam Rony Dario van Koffiequin in beeld. Hij heeft een koffieplantage in Honduras en laat de koffie branden bij de bekende koffiebranderij Viva Sara in Vichte.

Het idee kreeg dus stilaan vorm, maar de praline niet. “Het werd een beetje zoeken naar een goede samenstelling zodat de bite en de smaak goed zitten. Ook de vorm van de praline was belangrijk. Uiteindelijk werd gekozen voor een kubusvormige praline waarbij de heerlijke chocolade- en koffiesmaak tot één geheel komen”, vertelt Bart.

Valentijn

De praline is niet in de handel te verkrijgen, maar kan enkel in de zaak van Bart Colson gekocht worden. “De bedoeling is ze aan te bieden wanneer de mensen een koffie bestellen. Daarnaast zullen we ze hier ook te koop aanbieden en bij speciale gelegenheden, zoals Valentijn, hoort daar nog een speciale verpakking bij”, besluit Bart.