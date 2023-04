Koffiebar en bistro M-Joy brengt nieuw leven op Markt in Veldegem

In het hoekpand van Markt 1 in Veldegem opende de Oostenrijkse Margaretha Hacket de deuren van haar bar en bistro M-Joy. Sinds 1 april verwelkomen zij en haar team jong en oud met een dagverse keuken. Een huisbereide lunch, of een heerlijk ontbijt of dessert brengen opnieuw huiselijke gezelligheid middenin Veldegem.

Het was de liefde die Margaretha (’Maggie’) Hacket van Tirol in Oostenrijk naar de streek rond Zedelgem in België bracht. Ook de liefde voor het landelijke leven en de eetcultuur in haar thuisland blijft ze met hart en ziel koesteren. Ze groeide op in een streek en een familie van groenten- en fruittelers, in een bergdorp waar de mensen grote supermarkten met kant-en-klare voeding vermijden. Die verbondenheid met natuurproducten en kook- en baktraditie wil ze in haar bar en bistro M-Joy in Veldegem uitdragen.

Veel ervaring

Waar op de hoek van het marktplein onder meer volkscafé De Sportwereld, en Klaverbilck en Koeketroef vertrouwd klinkende horecanamen waren, serveert Maggie voortaan vanaf 8 uur ’s morgens al een ontbijt of brunch, vanaf 11.30 uur lunch, en van 14 tot 16.30 uur koffie en thee met desserts. “Al sinds mijn jeugdjaren ben ik aan de slag met gastronomie in ruime zin, in (sterren)restaurants en bistro’s in onder meer Frankrijk en Zweden. In de buurt van Innsbruck had ik mijn eigen zaak ‘From Farm to Table’ (’Van Boerderij tot Tafel’ red.) Alle positieve en negatieve ervaringen bracht ik mee naar België, met een hart voor verse voeding.”

Relax en geniet

‘Vers’, dat is de basis van M-Joy. De ontbijtbroodjes, eenvoudige middagmaaltijden, en koffie en desserten zijn huisbereid. Ook oude recepten uit de Veldegemse en Vlaamse keuken staan er ‘op grootmoeders wijze’ op de kaart. Van een tante van haar Vlaamse schoonfamilie kreeg ze een aloud streekrecept voor pannenkoeken waarmee we ze de gasten zal charmeren. De traditionele Vlaamse keuken combineert M-Joy met de Oostenrijkse en ook de Italiaanse en Spaanse keuken.

“Alle gerechten worden bij ons de dag door met zo vers mogelijke ingrediënten geserveerd. Daarvoor werken we samen met handelaars en boeren dicht bij de deur, voor onder meer kaas, melk en eitjes, en groenten en fruit. Voor ons vlees vertrouwen we op de Veldegemse slagers”, verklaart Maggie. Ze wil even aftoetsen wat aanslaat in Zedelgem, maar heeft er toegewijd alle vertrouwen in. Tegen het eind van het jaar plant ze ook op vrijdag- en zaterdagavond te openen. De naam ‘M-Joy’ is een woordspeling van ‘Margaretha’ en ‘enjoy’, Engels voor ‘genieten.’ Ook dat is haar natuur. M-Joy belooft in Veldegem een levendige plek te worden, om je met de krant en een zorgzaam geschonken koffie of thee te verzoenen met de dag.

