Koffiebar Barista Kaffée Beans wordt Loo’latthé

Barista Kaffée Beans uit de Stormestraat blijft bestaan, al is het onder een andere naam. Met een eigen koffiehuis maakt Hannelore Bruneel uit Waregem haar droom waar. “We krijgen veel enthousiaste reacties.”

Midden vorig jaar dropten Eva Busscher en Jason Dendauw een klein bommetje in Waregem. Na zeven jaar maakten ze bekend dat ze stoppen met koffiebar Barista Kaffée Beans in de Stormestraat. Het koppel zette hun zaak te koop, omdat ze (minstens tijdelijk) naar Jamaica verhuisden. Eva en Jason delen een passie voor het land en stapten er tien jaar geleden in het huwelijksbootje.

Even dreigde de enige koffiebar in het centrum te verdwijnen. Maar dat was buiten Hannelore Bruneel (40) gerekend. Samen met haar man, Rudy Demeester (53), wou ze de zaak overnemen.

“Ik had altijd al de droom om een klein koffiehuis te openen. Het iets groter uitgevallen dan gedacht, maar ik ben wel heel blij”, vertelt Hannelore, die jarenlang als adjunct-chef beenhouwer bij Renmans werkte. Na 15 jaar vond ze het hoog tijd voor iets anders.

Ook Rudy, die tot voor kort montagemedewerker bij de ventilatiespecialist Renson was, zag het zitten om de sprong naar de horecawereld te maken. “Mijn ‘meewerkende slaaf’, zoals ik hem soms noem, is verantwoordelijk voor de koffie”, lacht Hannelore. “We hebben gelukkig een opleiding tot barista gekregen van Jason”, vult Rudy aan.

Ontbijtbuffet

Loo’latthé – een verwijzing naar Hannelores naam – is sinds 17 januari open. De kaart kreeg een update, net als het pand. “We hebben alles geschilderd en wat nieuwe decoratie toegevoegd. De Jamaicaanse sfeer hebben we wat achterwege gelaten”, zegt Hannelore. “De eerste reacties van klanten zijn enthousiast. Iedereen is blij dat de koffiebar blijft bestaan.”

Naast een dagelijkse lunch gaat het koppel één keer per maand op zondag een ruim ontbijtbuffet organiseren. De eerste keer vindt op 12 februari plaats, met als thema valentijn. Voor 25 euro kan je genieten van een ruim buffet met ontbijtkoeken, maar ook eieren, spek en andere lekkernijen. Ook koffie hoort er vanzelfsprekend bij, net als vers fruitsap. De koffiebar is elke dag geopend van 9 tot 18 uur, behalve op maandag. “Voorlopig toch. We zien hoe de zaken de eerste maanden gaan, en daarna voeren we eventueel enkele aanpassingen door”, klinkt het nog. (PNW)