Koffie- en theehuis Panisto strijkt neer in Lissewege

In de Stationsstraat 7 in Lissewege kun je sinds kort terecht bij Panisto, een speciaalzaak waar vooral de zelfgebrande koffie, een ruim assortiment thee en de geschenkpakketten centraal staan.

Dirk De Kezel (63) en zijn echtgenote Linda D’Haenens (62) zijn al zo’n dertig jaar actief in de koffiebranche. Sinds 2012 brandden ze ook zelf hun eigen koffie in hun zaak Panisto in Evergem waarbij ook een winkel en een tearoom/restaurant horen. Nu hebben ze dus ook een vestiging in Lissewege.

“We wilden eens gaan eten in Lissewege – mijn grootmoeder is van dat dorpje afkomstig –, maar toen barstte de coronacrisis los en konden we er dus niet op restaurant. Maar we bezochten het dorpje wel en zijn er echt verliefd op geworden”, legt Dirk uit. “Toen we op een geschikt pand stootten, hebben we niet lang getwijfeld om er een zaak te openen. Onze zoon Laurenzo (25) zit ook in de zaak en kan ons hierin ondersteunen. Momenteel zijn we in Lissewege op vrijdag, zaterdag en zondag geopend maar uitbreiding is niet uitgesloten.”

Info: www.panisto.be.