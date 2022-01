Koffie- en ontbijtbar Kottee Kaffee opent pop-up aan het Sasplein

In afwachting van een verhuis naar een nieuw, ruimer pand in de Ezelstaat, openden vader en dochter Didier en Sophie Teerlinck een pop-up voor hun ontbijt- en lunchbar Kottee Kaffee. Die bevindt zich in het statige pand aan het Sasplein waar voorheen restaurant Clos Margaux huisde. “Ook Kamagurka komt bij ons langs voor de lekkere koffie”, zegt Didier.

Liefhebbers van de betere koffie, fijn gebak en andere zoete en hartige verwennerijen kennen al zes jaar de weg naar Kottee Kaffee in de Korte Zilverstraat. De vele trouwe klanten, vooral Bruggelingen, zullen nu zeker wel mee verhuizen naar de nieuwe, tijdelijke locatie van Kottee Kaffee aan het Sasplein, in een statig pand tussen de twee bruggen van de Dampoort in.

“Op onze locatie in de Korte Zilverstraat werden we min of meer het slachtoffer van ons eigen succes. De capaciteit van de zaak werd echt te klein voor het aantal klanten. We moesten dagelijk tot wel dertig à veertig mensen wegsturen”, vertelt Didier Teerlinck, die in de zaak vooral zijn dochter bijstaat maar ook nog actief is in de sector van afvalwaterbeheer.

“Al een tweetal jaar terug hebben we daarom een handelspand aangekocht dat behoort tot het project van de ontwikkeling van de Weylerkazerne aan de Ezelstraat. Een modern en ruim pand waar we veertig zitplaatsen binnen en hopelijk ook nog veertien buiten op een terras aan de straatzijde voorzien. Er wordt op dit moment nog aan gewerkt, we zullen daar pas eind maart of begin april onze intrek kunnen nemen. Omdat we onze klanten niet zo lang willen missen, zijn we op zoek gegaan naar een tijdelijke locatie.”

En dat is dus het pand aan de Dampoort geworden waar voorheen het restaurant Clos Margaux huisde en dat al enige tijd leeg stond. “Onze klanten hebben al vlug de weg gevonden. Velen komen voor onze lekkere koffie, zoals de cappuccino. Ik zeg altijd dat we de tweede beste koffie van Brugge hebben. Zeggen dat we de beste hebben zou te pretentieus overkomen. (lacht) Ook Kamagurka is fan van onze koffie en is vaste klant geworden”, gaat Didier Teerlinck verder. “Ook met onze ontbijt- en lunchgerechten willen we ons onderscheiden. Dat doen we door enkel met in huis gemaakte of ambachtelijk bereide producten te werken. Wij zijn een slechte klant van de grote voedingsgroothandels.” (lacht)

Didier geeft ook graag nog mee dat ze op hun nieuwe locatie in de Ezelstraat ook nog een winkeltje met onder meer brood, zelfgemaakte confituren en andere specialiteiten zullen onderbrengen.

(PDV)