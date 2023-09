Koen is nieuwe uitbater van cafetaria Sporthal Torrebos: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”

Er is een nieuwe uitbater gevonden voor de cafetaria in sporthal Torrebos. Koen Vervaeck zal de cafetaria een jaar uitbaten. “De mogelijkheid bestaat dat dat nog verlengd wordt”, aldus schepen van Patrimonium Louis Degroote (Samen één). “We zijn blij dat we met Koen een goede opvolger hebben gevonden voor Christa Verkest die er in de afgelopen 23 jaar samen met haar man een bloeiende zaak van maakte.”

Koen Vervaeck is 44 jaar en woont in Waregem. “Ik ben afkomstig van Kruishoutem en ben opgegroeid als boerenzoon”, aldus Koen Vervaecke. “Daar ben ik trots op. Tot mijn 26ste werkte ik thuis op de boerderij, daarna zette ik de stap naar de horeca, net zoals mijn vrouw die in de Cappuccino in Waregem werkt. Zij zit al langer in de sector, maar sindsdien doe ik dit ook al 18 jaar.”

Wat typeert je?

“Iedereen kent me als een vrolijke jongen die graag druk bezig is. Ik heb liefst allerlei dingen lopende en kan goed het overzicht en de rust bewaren. Daarnaast sla ik graag een babbeltje met de mensen. Het maakt mij niet uit van waar je komt of wie je bent, ik maak met iedereen graag contact.”

Hoe kom je terecht in cafetaria Torrebos?

“Dat is eigenlijk een bizar verhaal. Sowieso was een sportbar altijd wel iets dat ik graag wilde doen en ik wist dat Christa er bijna mee ging stoppen. Maar op het moment dat er iemand gezocht werd, kwam dat niet ideaal uit voor mij doordat mijn dochter nog een jaar naar school moest gaan en de uitbating van de cafetaria ook wel ideaal voor haar zou zijn om te starten. Maar doordat er geen kandidaten waren, hebben Geert die ook lid is van vzw SV Cappuccino Waregem en ik besloten om dan toch de stap te zetten om via onze club SV Cappuccino Waregem de kantine uit te baten. We zullen hierbij beroep doen op vrijwilligers. Via FC Baco, een simpele kernploeg met kameraden, kwam ik in contact met cafetaria Torrebos. Ik startte wat later ook een eigen ploeg heren en jeugd nationaal op.”

Waarom ben jij de geknipte man voor Torrebos?

“Dat is moeilijk om dat van mezelf te zeggen. Door die 18 jaar in de horeca beschik ik uiteraard wel over een pak ervaring. Ik heb een uitgebreid netwerk en ken redelijk wat mensen uit de voetbalwereld. Ook mijn eigen teams op vrijdag en zondag zullen aanwezig zijn en ik moet zeggen dat het contact met de mensen van de darts, tennis, turnclub en volleybal heel goed is. Die goede klik vind ik belangrijk. Iedereen moet zich in de zaak op zijn of haar gemak voelen.”

Wil je hetzelfde concept?

“Voorlopig gaan we hetzelfde concept aanhouden. De indeling van de cafetaria is wat veranderd waardoor het iets ruimer aanvoelt. Wat betreft de openingsuren is het even wat zoeken. In oktober wil ik deze knoop doorhakken, maar meer kan ik daar nu niet over zeggen. Het belangrijkste is dat de mensen die nu sporten na hun prestatie nog iets kunnen drinken en kunnen bijpraten in onze bar. Iedereen is welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Tijdens de week zullen we ook heel wat voetbalwedstrijden uitzenden. We gaan de uitbating stap voor stap aanpakken. Er zijn veel opties en we hebben een mooie ruimte en parking. Het belangrijkste is dat de cafetaria opnieuw open is. De openingsuren kunnen later nog uitgebreid worden, ook het aanbod aan activiteiten kan nog groeien. De bedoeling is wel om zes op zeven dagen open te zijn. Op maandag zal je dit telkens kunnen vinden op de Facebookpagina van SV Cappuccino Waregem. Hou onze pagina dus zeker in de gaten!”