Koen (55) staat al liefst 35 jaar in de horeca: “Ik wil ook niet stilvallen”

Voor Koen Neirinck (55) begon het allemaal op zijn achttiende in café-snackbar De Kruisstraat in Beselare. Twee jaar later begon hij in Wervik met restaurant Albarello, dat in 2013 met Chez Koen een grillrestaurant werd. Chez Koen is er ook in Kortrijk en daarnaast is er feestzaal Hof ter Heulebeke en het cateringbedrijf Hof 88 in Beselare.

“Zonder dat ik het wist hadden mijn ouders voor mij De Kruisstraat gekocht”, vertelt Koen. “Ze deden dat heel bewust opdat ik zou leren wat zaken doen is en ik aan de lijve zou ondervinden dat het zomaar niet lukt. Eerst ging ik zes maanden werken bij een aannemer die verbouwingen deed, elektriciteitswerken uitvoerde enzovoort. Om te kunnen starten als zelfstandige moest ik via de rechtbank worden ontvoogd, want de leeftijd om handel te mogen doen was in die tijd 21 jaar. Ik was toen de jongste klant bij de Bank van Roeselare (lacht). Godelieve Deleu zaliger baatte hier een drogisterij uit. Hier begon ik met een beperkt budget en deed veel verbouwingen zelf. Door mijn allereerste job buiten de horeca kreeg ik de smaak verbouwen te pakken. Zowel hier als in Kortrijk en in Hof ter Heulebeke in Beselare heb ik alles zelf geregeld.”

Apothekerspot

“Albarello vond ik een toffe en klinkende naam. Er waren veel mensen die dachten dat dit een Italiaans restaurant was. Een albarello is een oude apothekerspot en het was hier een drogisterij: vandaar de keuze. In vergelijking met nu hadden we vroeger een ouder publiek. Het was meer gastronomisch en iets duurder. We werken nog steeds met verse producten en verse sauzen.”

“Personeel behouden is een kwestie van menselijk zijn”

Overal te lande is er in de horeca een grote vraag naar personeel. “Wij doen het al jarenlang met dezelfde equipe”, vertelt Koen. “Iemand als Dominiek Druart werkt al 35 jaar voor mij. Het personeel behouden is een kwestie van appreciatie en menselijk zijn. Het moet van twee kanten komen en het heeft niet alleen te maken met wat ze kunnen verdienen. In Kortrijk sluiten we om 23 uur en kunnen de jonge gasten nog uitgaan.”

Drie horecazaken runnen en dan ook nog het cateringbedrijf, het is een hele opgave. “Het is eigenlijk organisatorisch gegroeid”, klinkt het. “We hebben een verantwoordelijke voor Chez Koen in Kortrijk. Onze maître in Beselare is er al meer dan tien jaar. Ik doe elke avond de ronde om eens te kijken hoe het zit. Ik doe het nog altijd zeer graag.”

Prijzen doenbaar

“We staan zover door eigenlijk 7 dagen op 7 te werken, anders gaat het niet”, zegt zijn echtgenote Heidi De Rudder. “Ik regel alles qua personeel, Koen doet de aankopen en het financiële.” Chez Koen is open van donderdag tot en met zondag, enkel ’s avonds maar zondag ook ‘s middags. “Vroeger was het zelfs 7 dagen op 7 maar voor mezelf was dat niet langer haalbaar”, zegt Koen. “Ik had nooit vijf minuten rust. En ik ben geen 18 meer.” (lacht)

Naar Chez Koen komen veel Franstaligen. “Reken maar op 65 à 70 procent, dat zijn dan mensen uit Noord-Frankrijk. Ofwel Komen-Waasten, want dat weet ik natuurlijk niet. De Fransen komen naar hier voor de kwaliteit van het vlees en onze prijzen zijn doenbaar.”

Gebrek aan parking

De twee locaties van Chez Koen staan al een tijdlang te koop, maar blijven open. “Ik zou natuurlijk graag hebben dat het restaurant kan blijven, maar dat heb ik niet in de hand”, zegt Koen. “We hadden een ernstige kandidaat, maar het minpunt was het gebrek aan parking. Dat is hier in Wervik een groot probleem. Zeker nadat er op de Steenakker zoveel parkeerplaatsen verdwenen.”

De vraag is hoe lang Koen dat tempo van hard werken kan aanhouden. “Ik zou niet graag stilvallen. Maar onze drie kinderen willen geen zaak overnemen. Ze hebben allemaal een goede job.”

Stuntmenu

Om 35 jaar Chez Koen te vieren is er dit jaar een stuntmenu aan 49 euro. Starten doe je met ambachtelijke garnalen of kaaskroketjes. Het hoofdgerecht omvat côte à l’os of scampibrochette met saus naar keuze, telkens met een krokant slaatje, aardappelen in de schil of frietjes. Als dessert kies je tussen een dame blanche of Irish coffee. Bovendien was er in december al een indrukwekkende wedstrijd, waar meer dan duizend mensen aan deelnamen. Zowel in Kortrijk als in Wervik kon telkens één winnaar heel het jaar door gratis smullen van côte à l’os of ribbetjes à volonté.