Kobe en Floor starten in hun eigen Torhout restaurant LOS: “Culinair genieten in een losse sfeer”

In het pand nabij het Kasteel Wijnendale dat in het collectieve geheugen gegrift blijft als dat van de voormalige Bistro Windes starten Kobe Decadt (30) en zijn vrouw Floor Vandenbussche (29) op vrijdag 6 oktober het Torhoutse restaurant LOS. Nu runnen ze op de zeedijk van Westende nog hun brasserie Da Vinci en dit tot en met zondag 24 september.

Kobe en Floor wonen met hun dochtertje Mille in de Makeveldstraat in Torhout, quasi op wandelafstand van waar ze met restaurant LOS van start zullen gaan. Tot voor kort bevond zich in het bewuste pand met een prachtig uitzicht op de Planterijdreef, de landerijen en Wijnendalebos de horecazaak Rib’N’Kip, maar die is al een poosje gesloten.

Een meer constant leven leiden

De zaak Da Vinci op de zeedijk in Westende bestond al minstens 30 jaar voor tearoom en snacks, toen Kobe en Floor ze in januari 2016 begonnen uit te baten. De eerste jaren zetten ze het vertrouwde concept voort, maar toen corona uitbrak, vonden ze even de tijd om te reflecteren over heden, verleden en toekomst. Ze kwamen tot het besluit dat ze niet voor de rest van hun dagen pannenkoeken wilden serveren en een snack opwarmen in de microgolfoven. En dus vormden ze Da Vinci om tot puur restaurant met een kleine, maar fijne kaart met eerlijke gerechten, van a tot z vers gemaakt. Floor heeft dankzij vijf jaar avondschool aan Spermalie het diploma van chef-kok behaald en kon zich vanaf toen uitleven in de keuken. Kobe bleef voor de bediening van de klanten zorgen.

“Alles wordt vers bereid, van de frietjes tot de bearnaise”

“Intussen zijn we alweer enkele jaren verder en we blijven ons werk in Da Vinci heel graag doen”, zegt hij. “Maar er zitten nadelen aan vast. We wonen in Torhout en de vele verplaatsingen naar Westende zijn geen weldaad. Plus: een horecazaak aan de kust betekent vier maanden dag in dag uit knallen van juni tot en met september maar voor de rest enkel in de weekends goed ronddraaien. We hunkeren naar een meer constant leven, niet met een overdrukke zomer en een relatief kalme winter. Komt daarbij dat ons dochtertje Mille 3 jaar is en we in de zomer nauwelijks aandacht aan haar kunnen besteden. We willen haar zien opgroeien en haar meer bij ons hebben. Dat zal met onze zaak in Torhout gemakkelijker lukken. Met de woensdag en donderdag als sluitingsdagen.”

Grillen in een houtskooloven

Aan de basis van het succes van Da Vinci in Westende liggen niet enkel de werkkracht van Kobe en Floor en de culinaire kwaliteiten van laatstgenoemde, maar ook de grilloven Josper op basis van houtskool. Daarmee worden gerechten bereid zoals de populaire côte à l’os van het huis en de zalmfilet met honing op een cederplankje. “Het spreekt voor zich dat we onze houtskooloven zullen meenemen naar LOS in Torhout”, zegt Floor. “Ik zou hem niet kunnen missen. Maar zover is het nog niet. Eerst nog een zomer in Westende aan de slag.”

Kobe en Floor hebben de naam LOS voor hun nieuwe zaak uiteraard niet zomaar gekozen. Het is een verwijzing naar côte à l’os en vooral ook naar de losse sfeer die het koppel nastreeft.

“Ik ben totaal geen fan van le grand chic”, lacht Kobe. “Ik hou het liever losjes. Culinair moet het allemaal meer dan oké zijn, maar de sfeer heb ik graag gewoontjes. We zijn al weleens in een sterrenzaak gaan eten en de gerechten waren top, maar al dat gedoe! Ik word daar lichtjes nerveus van. In LOS houden we het losjes.”

Een moderne, wat industriële look

Het pand waarin Bistro Windes van 1993 tot 2016 toptijden heeft gekend, zal de komende maanden door Kobe en Floor grondig heringericht worden. Met een nagelnieuwe keuken. Ze mogen van de eigenaars het gebouw volledig in het wit schilderen, waardoor het meer zal opvallen.

“We willen er een moderne, wat industriële look aan geven”, zegt Kobe. “Ik ben behoorlijk handig en zal dus veel zelf kunnen doen, zoals het vernieuwen van de bar. Het moet mooi worden.”

IJssalon ’t Bolje in Westende blijft bestaan

’t Bolje, de zaak met ambachtelijk roomijs die Kobe en Floor naast Da Vinci hebben, blijft in de toekomst gewoon bestaan. Floors mama Lieve Bolle vandaar de toepasselijke naam blijft er in het seizoen de klanten bedienen. In de winter is ‘t Bolje dicht.

Restaurant LOS in Torhout zal een 30-tal gasten kunnen ontvangen. “Er is plaats voor meer, maar ik wil in mijn eentje de bediening kunnen doen”, zegt Kobe. “Dus beperken we het aantal. Achteraan is er een prachtig terras met een weids uitzicht op de velden, de Planterijdreef en Wijnendalebos. Veel mooier voor een horecazaak in Torhout kan niet.”

Aankloppen bij lokale producenten

“Voor de ingrediënten voor de gerechten zijn Floor en ik van plan om bij tal van lokale producenten te gaan aankloppen. De korte keten eer aandoen. Zo zullen we samenwerken met de schapenhouderij De Maekemeersch op de wijk Don Bosco, het Torhoutse Wijngoed Thurholt, bioboeren, Mostaard Wostyn, enzovoort. De slaatjes die Floor voor bij de gerechten maakt, zijn niet alleen lekker, maar ook zuiver en kleurrijk. Alles wordt vers bereid. We snijden onze frietjes zelf, serveren huisbereide mayonaise en kloppen de bearnaise ter plaatse. Onze klanten verdienen de beste kwaliteit. Daar gaan we voor.”