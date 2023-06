Knokse stranduitbater focust te veel op luxe, tot ongenoegen van collega’s én gemeente: “Iedereen is hier welkom”

“Neen, de strandbars in Knokke-Heist zijn niet enkel voor vips of ‘mensen die flessen champagne tegen elkaar opbieden.’ We zoeken een mooi publiek, maar decadentie is zeker niet het codewoord.” Dat zeggen de stranduitbaters van de kustgemeente nadat de uitbater van ‘Beach Number 1’ enkele opvallende uitspraken deed.

De uitspraken vertellen hoe hard de vips het geld bij hen laten rollen. Zorgeloos genieten kan voor ieder die geld neertelt. 75 euro voor een grote fles rosé. 300 euro voor een magnumfles Ruinart-champagne, 225 voor een magnum Veuve Clicquot. 285 voor een gewone fles Dom Pérignon. En dan zijn er nog de viphemelbedden, nieuw sinds dit jaar. Mét bottle service.

“Voor 140 euro per dag huur je een prachtig, stijlvol hemelbed op een stukje privéstrand waarbij we de drankjes ter plekke brengen. Vips hoeven niet aan te schuiven”, vertelde uitbater Fabio Van Hoeck (20) in de media. “Je ziet ze vaak tegen elkaar opbieden, hartje zomer. Dan bestelt een tafel vijf flessen champagne, doet een ander er zes.”

Gruwelen

Het zijn woorden die de andere stranduitbaters bijna doen gruwelen. “Dit strookt absoluut niet met wat wij als strandbars willen uitstralen”, zegt Frederik Torresan, uitbater van Pura Vida en voorzitter van de 24 badkarhouders in Knokke-Heist.

“Dus neen, de strandbars in onze gemeente zijn er niet enkel voor vips of mensen die flessen champagne tegen elkaar opbieden. Dat publiek is een heel kleine minderheid. Ook de prijzen waarvan ze spreken, stroken niet met de realiteit. Onze strandbars zijn er voor iedereen, inclusief families. Ja, we zoeken een mooi publiek, maar decadentie is zeker niet het codewoord. Integendeel.”

Karikatuur

Torresan en bij uitbreiding de overgrote meerderheid van de andere strandbarhouders worden daarin bijgetreden door het gemeentebestuur. “Dit is niét het strand waar wij voor staan. Laat staan dat we enkel dat publiek willen of zoeken. Het tegendeel is waar”, zegt bevoegd schepen Anthony Wittesaele (GBL).

“In het artikel wordt er een soort karikatuur geschetst van het publiek dat in Knokke-Heist komt. Die clichés kloppen niet, voor de duidelijkheid. Maar waar ik vooral een probleem mee heb, is dat de bewuste strandbar de partysfeer blijft uitstralen en promoten. En dat is net wat we willen vermijden.”

Onderzoek

“De voorbije jaren hebben we constructief samengewerkt met de 24 badkarhouders. Zo mag er vanaf dit jaar opnieuw een streepje muziek gespeeld worden. En die regels worden gerespecteerd, waar we heel dankbaar voor zijn.”

Het gemeentebestuur is dan ook van plan een onderzoek in te stellen om na te gaan in welke mate Beach Number 1 zich aan de regels houdt die in het lastenboek staan. “Ik lees dat ze aan bottle service doen. Tja, dat is al één overtreding, want strandbars mogen helemaal geen bediening aan tafel of strandbedjes aanbieden. We zullen nu kijken of er nog andere overtredingen worden begaan”, besluit Wittesaele. (MM)