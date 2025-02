Knokse Kaasmeester Geert Horsten in jury Belgian Cheese Awards

Kaasmeester Geert Horsten, die met haar man voedingsspeciaalzaak Grappe de Raisins in Knokke uitbaat, zat op zondag 23 februari in de eerste editie van de Belgian Cheese Awards. “Ik heb ontdekkingen gedaan die binnenkort in de winkel zullen liggen”, zegt Geert.

Op zondag 23 februari vond in Beersel de allereerste editie plaats van de Belgian Cheese Awards. Het evenement is een organisatie van de grote kaaskenner en lesgeefster Ann Keymeulen van l ‘Art du Fromage’. In de jury, bestaande uit nationale en internationale experts, zat onder meer Geert Horsten van voedingsspeciaalzaak Grappe de Raisins op het Emile Verhaereplein in Knokke-Zoute. Geert is afkomstig van Hoogstraten en leerde haar latere Knokse echtgenoot Jan Hannon kennen toen ze aan de KU Leuven beiden biologie studeerden. Na haar studies werkte ze eerste enkele jaren als onderzoeksassistent aan de universiteit maar ze besloot dan toch haar Jan naar Knokke te volgens. Hij zou immers de voedingswinkel van zijn ouders in Knokke overnemen. Grappe de Raisin werd opgericht in 1929 en is nu al vier generaties in handen van dezelfde familie. “Ik ontfermde me vooral over het aanbod kaas. Kazen zijn levende organismes en als biologe vind ik dat bijzonder boeiend. Ik ging er steeds meer over leren en volgde bij Syntra de opleiding tot Kaasmeester”, zegt Greet, die intussen ook al les geeft aan kaasmeester in opleiding.

“Ik ben dus wel wat bekend in de kaaswereld en zo werd ik gevraagd om in de jury te zetelen van Belgian Cheese Awards. De kaasproducenten konden hun kazen insturen en die werden anoniem aan de juryleden gepresenteerd. Per jurytafel moesten twintig kazen geproefd en gekeurd worden op uiterlijk, textuur, geur en smaak”, vertelt Geert. “Bij de rauwmelkse kaas was de grote winnaar Aurélie, een biologische geitenkaas van Kardistel. En bij de gepasteuriseerde kazen was dat de Lotenhulle Rouge.”

“Ik heb ook aangename ontdekkingen gedaan die wellicht in onze winkel zullen opduiken, zoals de geitenkaas van t Leenhof in Zele en vooral ook de ‘Creuse’; een koekaas met as bedekt in de vorm van een oester. Die is gemaakt door de nieuwe kaasmakerij Cru du Nord die gevestigd is in de haven van Oostende”, besluit Geert.