Knokse chocolatier bouwt miniatuurversie van jacht van Leopold II in chocolade

De fiets van Greg Van Avermaet, een kroon voor de Zweedse koning Gustaf, het stadhuis van Knokke-Heist en een Russische duikboot stonden al op zijn palmares. Nu komt daar een bijzonder exemplaar bij: een miniatuurversie in chocolade van de Alberta, het koninklijk jacht van koning Leopold II uit 1907.

Een cadeau voor niemand minder dan prinses Astrid. Voor topchocolatier Oliver Van Nueten (24) is the sky duidelijk the limit. Zijn chocoladewinkel in de Lippenslaan loopt als een trein en in 2022 staan er nog tal van ‘zotte uitdagingen’ op het programma. “Ik wil me onderscheiden en chocolade op een moderne manier tentoonstellen.”

Hij is amper 24 jaar, maar het lijkt alsof Oliver al een eeuwigheid meedraait in de chocoladewereld. Al in 2017 opende de meester-chocolatier zijn eigen zaak langs de Rederskaai in Zeebrugge. Toen al was duidelijk dat zijn ambities hoog lagen. Héél hoog. Een doorsnee pralinewinkel zegt de jonge chocoladekunstenaar weinig. Hij wil bezig zijn met chocolade, kunst ontwikkelen en tegelijkertijd de wereld ontdekken. De voorbije jaren maakte hij dan ook al naam met zijn creaties. De fiets van Greg Van Avermaet, een kroon voor de Zweede koning Gustaf, een Russische duikboot, een Porsche911, het stadhuis van Knokke-Heist… Oliver bouwde het allemaal al in chocolade.

50 centimeter

Vorige week kwam daar een koninklijk werk bij: een miniatuurversie van de Alberta, het koninklijk jacht van koning Leopold II uit 1907. Een cadeautje van het havenbestuur van Zeebrugge voor prinses Astrid. Zij bezocht de haven ter voorbereiding van een economische missie en kreeg er het meesterwerk overhandigd.

“Het was zeker een van mijn moeilijkste creaties tot nu toe”, vertelt Oliver. “Het jacht in chocolade mocht 50 centimeter lang zijn, waardoor ik echt heel gedetailleerd te werk moest gaan. Uiteindelijk ben ik er twee avonden en een volledige dag aan bezig geweest. Als je weet dat het puur handwerk is, valt dat nog best mee”, glimlacht de jongeman. “Ik baseerde me op enkele foto’s, al waren die in 1907 eerder beperkt, en eigen opzoekwerk. Alles moest tot in de details kloppen.”

Nichemarkt

Bij de overhandiging aan prinses Astrid was Oliver niet aanwezig. Hij liet zich wel vertellen dat zijn werk letterlijk en figuurlijk in de smaak viel. Dat hij – na de kroon voor de Zweedse koning – op jonge leeftijd al twee koninklijke opdrachten mocht afwerken, maakt Oliver vanzelfsprekend trots. “Het is natuurlijk een eer. Ik ben altijd al gepassioneerd geweest door sculpturen en het is altijd de bedoeling geweest om me te specialiseren. Ik wil chocolade op een moderne manier tentoonstellen, want de mogelijkheden zijn eindeloos”, aldus de chocolatier. “Op een bepaalde manier heb ik zeker een nichemarkt opgezocht.”

In 2020 verhuisde Oliver zijn atelier van Zeebrugge richting Lippenslaan in Knokke-Heist. Wie de pralines van Oliver wil proeven, kan terecht in de winkel. “Ik werk altijd met tien pralines van het moment”, legt hij uit. “Die veranderen regelmatig. Ondertussen maakte ik al meer dan 100 verschillende soorten.”

Maar bovenal wil Oliver Van Nueten in de toekomst tijd blijven maken voor zijn grootste passie: sculpturen in chocolade. “In 2022 heb ik al verschillende straffe projecten in het vooruitzicht. Welke dat zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen. Maar ik heb er alleszins veel zin in.” (MM)