Knokke-Heistse editie van Gault&Millau beloont La Rigue van Peter Goossens met 14,5/20

In restaurant La Terrasse du Zoute werd de tweejaarlijkse speciale Knokke-Heistse editie van de Gault&Millaugids voorgesteld. De inspecteurs van de gids selecteerden meer dan 150 referenties. En opmerkelijk: La Rigue van Peter Goossens, dat de voorbije weken nogal onder vuur lang, werd toch flink beloond met een 14,5/20.

Knokke-Heist geniet als enige stad of gemeente het voorrecht van een eigen uitgave van de bekende culinaire gids Gault&Millau. “De inspecteurs van Gault&Millau gingen de afgelopen maanden weer uitgebreid op pad in Knokke-Heist op zoek naar de lekkerste adressen”, vertelde schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen) bij de presentatie van de nieuwe gids. “Ze selecteerden meer dan 150 adressen verdeeld over drie verschillende categorieën. Ten eerste is er de gastronomische selectie met Gault&Millau-score en toekenning van de bekende koksmutsen. Daarnaast is er een ‘Knokke-Heist special selection’ met diverse leuke en eerder laagdrempelige zaken om iets te eten en te drinken. En ten slotte is er ook een selectie ambachten en winkels zoals slagers, bakkers, traiteurs, vishandelaars, ijssalons en wijnwinkels.” In de gids komen verder ook enkele thema’s aan bod zoals interview met professionals in de hospitalitysector, een reportage over de markten en een uitgebreide tekst over de gastronomische identiteit van de zwinregio.

Wat het gastronomische aspect betreft zijn de hoogst gequoteerde restaurants in de gids Bartholomeus (18/20), Sel Gris (17/20), Cuines 33 (16,5/20), Il Trionfo (15,5/20) en ten slotte Caillou en Escabèche met elk 15/20. En opmerkelijk: ook het nog maar enkele maanden terug opgestarte restaurant La Rigue, in hotel La Réserve met Peter Goosens als chef, krijgt meteen een quotatie van 14,5/20. “We gaan hiermee inderdaad wat in tegen de eerdere negatieve berichten over La Rigue de voorbije weken”, zegt Johan Mergaert van Gault&Millau. “La Rigue heeft erg veel couverts en je kunt er erg uitgebreid à la carte eten. Dat is niet altijd eenvoudig in de opstartfase. Maar wij zijn er meer dan eens geweest en kijken vooral naar wat er op het bord ligt en dat was volgens ons steeds topkwaliteit.”

De gids is voor alle inwoners van Knokke-Heist gratis verkrijgbaar bij de dienst Toerisme en kan ook in de lokale boekhandels aangekocht worden aan de prijs van 19,95 euro.