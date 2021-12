Knokke-Heist meer dan ooit culinaire hotspot van West-Vlaanderen: “Het totaalpakket maakt dit een unieke plaats”

Knokke-Heist is met voorsprong de plaats waar je de beste restaurants vindt in West-Vlaanderen. Althans, als we de Gault&Millau-gids 2022 mogen geloven. Maar liefst 37 restaurants in de kustgemeente krijgen er een vermelding. Vorig jaar waren er dat nog 30. Ook toen was Knokke-Heist al koploper. Volgens sterrenchef Bart Desmidt is daar een logische verklaring voor.

Voor het tweede jaar op rij verliep de bekendmaking digitaal, maar voor de chefs die goed scoorden kon dat de pret niet drukken. Opvallend is dat Knokke-Heist met 37 restaurants koploper is in West-Vlaanderen. En dat voor het tweede jaar op rij. De primus van de klas blijft restaurant Bartholomeus van Bart Desmidt. Het concept van de sterrenchef viel vorig jaar al in de prijzen en dit jaar behoudt Desmidt de score van 18 op 20. Daarachter komt Sel Gris. Het sterrenrestaurant krijgt ook meteen de stempel ‘New on the Top.’ In vergelijking met vorig jaar stijgt hun quotering met een half punt naar 17 op 20. Een sterke prestatie van chef Frederik Deceuninck en zijn team.

Boo Raan kreeg dit jaar een Michelinster en stijgt ook door bij Gault&Millau van 13,5 naar 14.

Behalve de gevestigde waarden, zijn er ook zeven nieuwe restaurants in de kustgemeente die een vermelding krijgen in de prestigieuze gids: Dah Makan, Alexandra, Blanco, Le Chardonnay, Le Beau19, Luxo en Tomatous.

Met in totaal 37 restaurants, behoudt Knokke-Heist z’n stempel van culinaire trekpleister.

Eigen gids

Dat Knokke-Heist culinair hoge toppen scheert, was de recensenten van Gault&Millau al eerder opgevallen. Eerder dit jaar lanceerden ze nog een gids die volledig gewijd is aan het culinaire leven in de kustgemeente, een unicum. Volledig onafhankelijk selecteerden ze 148 referenties verdeeld over vier verschillende categorieën. Zelfs strandbars, bakkers en slagerijen kwamen aan bod. “Knokke-Heist en gastronomie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is als peper en zout”, sprak burgemeester Piet De Groote toen. Dat verhaal wordt nu bevestigd in de nieuwe Gault&Millau-gids.

Geen toeval

Bart Desmidt van sterrenrestaurant Bartholomeus is niet verrast dat er zoveel restaurants in Knokke-Heist een vermelding krijgen. “We hebben er een publiek voor”, zegt Desmidt. “Eigenlijk moet je naar het totaalplaatje kijken. Dat maakt het een unieke plaats om te verblijven. We hebben de zee, er is het mondaine, de omgeving is mooi … Er zijn hier heel veel mogelijkheden en dus ook veel goede restaurants.”

Zelf is Desmidt uitermate tevreden met zijn score. “Het is niet altijd een makkelijk jaar geweest. Ik denk dat iedereen zichzelf wel eens tegenkwam. Maar bovenal heb ik beseft dat ik nog niet met pensioen wil. We blijven er dus volle bak voor gaan”, besluit Bart Desmidt positief. (MM)