Kloppend hart van wijk Konterdam in Oostende is verdwenen: taverne ’t Valentientje tegen de grond

De wijk Konterdam in Oostende verloor weer een stukje geschiedenis. Sloper Joeri Veryser liet Taverne ’t Valentientje slopen. Met het verdwijnen van het café, waar illustere figuren als wijlen Lucy Loes en Tony Obi achter de tapkast stonden, verdwijnt er een monument van de Konterdam.

In de jaren 80 werd het toenmalig café uitgebaat door wijlen Lucy Loes, de Koningin van ’t visserslied. In Café De Staminee was er achteraan een zaal waar Lucy optrad voor de fans, de vrienden, de kinderen van KW IBIS en waar ze uitgroeide tot een vedette.

Veel feestjes

Roland Valentijns, voormalig uitbater van ’t Ankertje aan de Visserskaai, nam in 1991 Café De Staminee over en veranderde de naam in café-restaurant-feestzaal ’t Valentientje. Samen met zijn ‘KVO-zoon’ Tony Obi maakte hij er het ‘kloppend hart’ van de Konterdam van met feestjes, jubilea, modeshows en de danszaal met optredens van Lucy Loes, wijlen Pete Monti, The Sixties en The Flaming Stars. ’t Valentientje draaide vele jaren op volle toeren, ook als lokaal van verschillende sportclubs, voetbal, wielertoeristen en vogelpikkers.

“We kijken met trots terug op de mooie tijden in ‘t Valentientje”

Na 2010 kreeg Tony Obi de leiding over het restaurant, nog steeds met de steun van Isabelle en Roland Valentijns. Vier jaar geleden werd uitgekeken om de zaak over te laten. Uiteindelijk werd het hele pand door Immo Correct van Eernegem verkocht aan een bouwondernemer, die bereid was het hele gebouw te vervangen door een appartementencomplex.

“Het project bestaat uit een nieuwbouw met elf appartementen met parking”, vertelt Tony Obi. “Het heeft echter heel wat tijd en overleg gekost om een sloop- en bouwvergunning te verkrijgen van de stad. Blijkbaar is er eind deze zomer toch een akkoord gekomen, zodat de afbraak van ’t Valentientje kon starten. Normaal gezien komt er een nieuw complex met elf appartementen. Daar hebben Roland Valentijns en ik niets mee te maken, maar het is een feit dat we met spijt en ook met veel trots terugkijken op de mooie tijden en de vele vrienden in ’t Valentientje.”