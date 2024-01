Klootzakske heeft nu bierflesje uit chocolade: “Heel lekker, ludiek en lokaal”

Chocolade en bier? ‘A match made in heaven!’, als je maar de juiste combinaties maakt. Hannes D’Heedene van Chocolaterie D’Heedene en Alexander Parmentier, de man achter het streekbiertje Klootzakske, hoef je alvast niet te overtuigen. Ze ontwierpen samen een bierflesje van chocolade en overheerlijke bierpralientjes.

Hannes D’Heedene en Alexander Parmentier zijn twee creatieve Deerlijknaren. Hannes runt sinds 2016 zijn eigen chocolaterie, sinds kort met bijhorende koffiezaak, in het centrum van de gemeente. “We gaan resoluut voor pralines met iets extra’s. We proberen te verrassen met unieke creaties en fascinerende smaakcombinaties.”

Die aanpak legde hem geen windeieren. Hij werd door Unizo verkozen tot Starter van het Jaar 2016 van West-Vlaanderen, ontving het authenticiteitslabel Handmade in Belgium en werd in 2020 tot Krak van Deerlijk verkozen.

Zacht en gewillig

Alexander Parmentier lanceerde de jongste jaren met succes de streekbiertjes Klootzakske en Hete Klinke en pakte vorig jaar ook met het alcoholvrije Tante Nonneke uit. “Klootzakske is een bier met ballen, een pittig moutig blondje met een hoppige afdronk”, verduidelijkt Alexander.

“Hete Klinke is een gewillig blondje, een zacht en toegankelijk bier. En laatst vervoegde Tante Nonneke de familie. Het verloopt allemaal naar wens.”

Perfecte balans

Beiden zijn sinds kort bestuurslid van Unizo Deerlijk en tijdens een bijeenkomst werden de eerste plannen gesmeed om samen iets te doen met de combinatie chocolade en bier. Hannes maakte een eigen mal om tot een perfecte replica van het flesje te komen. Hij ging aan de slag met melkchocolade en kwam zo tot een bierflesje van Klootzakske in chocolade. Er kwamen ook nog bolvormige pralientjes bij, met een romige chocoladevulling (ganache) met Klootzakske-biersmaak.

“Ik heb die in eerste instantie laten maken om als eindejaarsgeschenk uit te delen aan mijn zakenrelaties. De eerste reacties zijn unaniem lovend: van het doet de smaakpapillen dansen tot overheerlijk van smaak en de perfecte balans. Misschien gaan de pralines wel een eigen leven leiden in de winkel van Hannes. Misschien zetten we lekker, ludiek en lokaal nog verder en komt er een alcoholvrije versie op basis van Tante Nonneke. We zien wel”, rondt Alexander af.

