Kleine maand voor opening La Rigue zoekt Peter Goossens nog 25 personeelsleden: “Maar die raken zéker ingevuld”

Voor zowat elke functie in zijn nieuwe restaurant La Rigue in Knokke-Heist is Peter Goossens nog op zoek naar personeel. Op de website staan nog 25 vacatures open. “Maar we hebben goeie hoop dat die tegen de opening van maandag 17 juli allemaal ingevuld zijn”, zegt de gelauwerde chef-kok.

Van afwassers over sommelier tot kelners, een maître d’hôtel en een patissier. La Rigue, het nieuwe restaurant in luxehotel La Réserve in Knokke-Heist waar Peter Goossens mee zijn schouders onder zet, heeft nog een pak mensen nodig.

Kleinere vijver

De opening, voorzien op maandag 17 juli, nadert met rasse schreden, maar Goossens is ervan overtuigd dat alle vacatures tijdig ingevuld zullen raken. “Al ontken ik niet dat het moeizaam verloopt”, zegt hij. “Dit is dan ook een volledig nieuw project, we starten letterlijk van nul. Dat zorgt er waarschijnlijk voor dat sommige mensen afwachten. Ze willen de plek eerst zien.”

“Bovendien is onze zogenaamde vijver om uit te vissen ook kleiner dan in het binnenland. Aan de ene kant van La Rigue ligt immers de zee. Daar zullen we niemand vinden”, glimlacht de chef-kok, die nog tot eind dit jaar aan het hoofd van Hof van Cleve in Kruisem staat.

Toplocatie

La Rigue wordt volgens hem een magische plek. “Ongezien aan onze kust en in de rest van het land”, poneert hij. “De mensen zullen versteld staan. Net als in het hotel zelf is alles nagelnieuw en de architectuur is fabuleus. Modern en toch erg warm.”

“Op culinair vlak streven we de perfectie na, net als in Hof van Cleve. Alleen het beste zal goed genoeg zijn. We willen toegankelijke klassiekers een eigen unieke twist geven. Denk aan vol-au-vent, steak tartaar en garnaalkroketten. Geloof me, La Rigue zal een toplocatie worden om te komen tafelen en te werken.

De openstaande vacatures vind je hier.