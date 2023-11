KLEI stijgt in Gault&Millau en ontvangt prijs-plezier award: “Gastronomie in een losse sfeer”

Vorig jaar was Klei een van de nieuwkomers bij Gault&Millau met 13 op 20. Dit jaar groeit het restaurant verder en kreeg het een half punt meer. Bovendien won het restaurant op de Grote Markt in Ieper de Prijs-Plezier Award. “Dit betekent dat we op vlak van prijs-kwaliteit het beste restaurant van Vlaanderen zijn”, zegt chef Jonathan Devogel (37).

Klei werd in januari 2022 boven de doopvont gehouden. Het restaurant telt drie vennoten: chef-kok Jonathan Devogel, Carl Couvreur ontfermt zich over de zaal en Stephen Lernout werkt vooral achter de schermen. Vorig jaar trokken ze naar de uitreiking in Brussel, dit keer volgde Jonathan het van thuis uit. “Vorig jaar viel het in een verlengd weekend, maar nu was het te druk voor ons”, vertelt Jonathan. “Dat we stegen naar 13,5 punten had ik niet verwacht. Stiekem denk je er wel eens aan, maar het komt voor ons niet op de eerste plaats. Klanten gelukkig maken en een goeie middag- en avondservice draaien is voor ons prioritair.”

Gault&Millau omschreef het restaurant als een beloftevolle keuken die aan body gewonnen heeft. Naast de stijging ontving Klei ook de de Prijs-Plezier Award. “Deze award werd enkele jaren geleden in het leven geroepen. Het komt erop neer dat ze op zoek gaan naar het restaurant waar de balans tussen prijs en kwaliteit uitstekend zit. Wij kwamen als Vlaamse winnaar uit de bus. Het is het ultieme bewijs dat ons concept van gastronomie in een losse sfeer aanslaat. Deze toegankelijkheid zullen we ook in de toekomst blijven doortrekken. We zullen ons ding blijven doen en als dat beloond wordt, zijn we uiteraard tevreden en nog extra gemotiveerd.”

In januari blaast Klei twee kaarsjes uit. “Het is tot nog toe al een mooi avontuur geweest. Ons team is heel goed op elkaar ingespeeld. We werken nu toe richting de laatste weken van het jaar. Op 23 december is onze laatste service”, geeft Jonathan nog mee.