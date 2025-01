“Klanten zingen het, maar Joke kan maar niet stoppen met koken”: Eethuis Joke floreert langs Deinsesteenweg in Aarsele

Frituur en Eethuis Joke langs de Deinsesteenweg in Aarsele is in zeven jaar tijd een begrip geworden. Joke en Steven vormen een tandem die perfect op elkaar is ingespeeld. “En we staan ook klaar voor een babbeltje met onze klanten, je voelt dat er nood aan is.”

Joke Vergote (49) uit Aarsele maakte in 2018 een carrière-switch. “Ik werkte eigenlijk al bijna heel mijn carrière in de horecawereld”, zegt ze spontaan. “Met mijn ex-man runde ik mee Eethuis Bouché in de Meulebeekse-steenweg. Ik stond er in voor de zaal en het bereiden van de desserts. Toen we uit elkaar gingen, heb ik nog helpen Het Tomme Goed opstarten met José Vanbeselaere, ik werkte ook nog een jaar in kledingzaak Deleye in Roeselare.”

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ondertussen was Joke samen met Steven Permentier (45), afkomstig uit Waasmunster. “Ik miste zelf de horeca, Steven vreesde de late uren in die sector. Toen Frituur Maaike over te nemen stond, vonden we dat wel iets om samen te doen. Ik kende de zaak wel, maar omdat we zelf in de horeca stonden, was ik er nog niet veel geweest. Ervaring had ik al genoeg, ik werk al sinds mijn 14de in de branche. De frituur bestond hier al 17 jaar, de naam hebben we uiteraard aangepast. Ook gewoon naar mijn voornaam, ik ben opgegroeid in Aarsele en woon er nog. Heel wat mensen kennen me hier.”

Ingespeeld op elkaar

De frituur werd in eerste instantie wat opgeknapt, net voor de eerste lockdown in maart 2020 werden ook grote verbouwingswerken gestart. “We bouwden een stuk bij, vroeger kon hier 20 man zitten, nu zijn dat er 60 binnen en nog eens 70 op het terras achteraan. De zaak kreeg ook een hele make-over. Omdat er door corona geen stielmannen mochten komen, hebben we heel veel zelf gedaan. We zijn dan ook dag en nacht bezig geweest. Maar wij waren bij de eerste sectoren die op afhaalbasis weer open mochten, dus zijn we dan ook snel weer geopend.”

“Frietjes met onze toppings zijn hier een echte hit, met als uitsmijter de Dirty Joke”

In het weekend krijgen Joke en Steven versterking van een team aan flexi’s. “Maar in de week doen we alles zelf. Veel gaat samen met een goede voorbereiding, de mise en place is belangrijk. Het is ook teamwork, je moet goed ingespeeld zijn op elkaar. Ik doe hier vooraan het afrekenen en de kassa, Steven staat meer achteraan, bakt frietjes en doet de burgers. In het weekend heeft iedereen ook zijn taak, dat loopt allemaal gesmeerd. Er is zelfs een klant die ooit zei dat hij graag naar ons staat te kijken, dat hij verwonderd is hoe alles perfect in elkaar klikt. Ook mijn zoon Daan (19) helpt al vaak. Maar vaste mensen hebben we dus niet in dienst.”

De frituur is ondertussen ook geëvolueerd naar een eethuis. “Ik hou van koken en zo goed als alles is zelf bereid. De suggesties op de kaart veranderen ook op tijd, er zit variatie in. Maar er zijn ook heel wat blijvers. We zijn bijvoorbeeld bekend van onze croques, die bakken we op de plaat in boter waardoor ze lekker smeuïg zijn. Ook mijn eigen préparé wordt gesmaakt, in de winter zijn er hutsepot en hamrolletjes, maar ook vispannetjes en runds-tong staan op het menu. Je kunt het hier allemaal krijgen. Op restaurant gaan is best prijzig geworden, we hebben hier heel wat families en vriendengroepen die hier komen eten. Je kunt hier ook een picon, ricard of cava drinken als aperitiefje en op de kaart staat voor ieder wat wils.”

Belegde broodjes

Er zijn ook belegde broodjes. “Dat is ook populair. Ooit overwoog ik om daarmee te stoppen, maar er was te veel vraag naar. We liggen hier langs een drukke baan en veel mensen springen hier dan binnen om een broodje. Maar de frietjes doen het uiteraard ook uitstekend. We zijn hier bekend om onze frietjes met toppings. Daar zitten bekende in zoals het Julientje, maar ook Dirty Joke is hier een echte hit. Dat is een eigen creatie met bovenop de frietjes ook pitavlees, gruyèrekaas, samoeraisaus, een gebakken eitje en satékruiden. En weet je wat ook een topper is: een frietje boumboum, dus frietjes met spaghettisaus en gruyèrekaas. Ik maak wekelijks liters spaghettisaus. We hebben ook 17 soorten burgers in huis, daar komen jonge gasten vooral op af.”

Er komt een erg divers publiek langs. “Heel wat oudere mensen ook, die hier een menuutje komen eten. Ook vaak mensen alleen, die komen hier om eens een woordje te babbelen. We hadden ook een vrij jonge klant die het spijtig vond dat wij rond de jaarwisseling een tijdje gesloten waren, hij springt haast dagelijks binnen. Ik maak met plezier tijd vrij om een woordje met de mensen te praten, je voelt dat daar nood aan is. We willen het huiselijke gevoel in ons eethuis behouden. Ook de gasten van de jeugdbewegingen komen langs. En die zorgen mee voor de ambiance. Ze durven al eens ‘Joke stop toch met koken…’ te zingen. En er zijn ook wel wat gasten die samen met Steven een wachtpintje drinken. Door onze ligging komen ze van alle kanten, uit de richting Tielt, maar ook langs de kanten van Deinze. Er is zelfs een landbouwer uit Aalst die hier iedere donderdagavond stopt. Maar ook veel werkmannen van dichtbij of iets verder weg hebben hier een vaste stopplaats gevonden.”

Aangepaste muziek

En Joke en Steven denken aan alles. “Ook de muziek passen we aan aan ons publiek. Op rustige momenten is dat achtergrondmuziek, als de jeugd hier is dan zetten we al eens iets stevigers op. We willen dat het totaalplaatje klopt.”

Op maandag en dinsdag is de frituur gesloten, de andere dagen telkens open ’s middag en ’s avonds. “Met de eindejaarsperiode zijn we 19 dagen aan een stuk open geweest, enkel op kerst- en oudejaarsavond hebben we gesloten. En onze eigen ontspanning vinden we in Tenerife. We gaan er graag en vaak terug, we hebben er ook al een vriendengroep opgebouwd. En verder spreek ik ook graag af met mijn vriendinnen, vaak ook dames uit de horeca.”