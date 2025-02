“Klanten zijn heel blij met heropening”: Samy van La Bisso in de Duivenstraat baat nu ’t Kapoentje uit

Op het einde van de Duivenstraat in Wervik ging brasserie La Bisso dicht. Samy Makar (55) baat nu tearoom ’t Kapoentje in de Vlamingenstraat uit. Hij groeide op in Caïro. De liefde bracht hem van Egypte naar Limburg. Na een echtscheiding begon Samy aan de andere kant van het land aan een nieuw leven. In ’t Kapoentje begint hij aan een nieuw verhaal.

Bernard Vanlerberghe en zijn echtgenote Caroline Michiels baatten ’t Kapoentje tien jaar uit en namen half december afscheid van hun vele klanten. “De ligging is hier beter dan in de Duivenstraat”, zegt Samy. “Een tearoom baatte ik al uit in Wellen. Dat was toen een heel grote plek met een ruim terras.” Ter illustratie laat hij enkele foto’s van toen zien. Er zit duidelijk heel veel volk.

“Toen ik vernam dat eigenaar Bernard op pensioen zou gaan, nam ik contact op. ’t Kapoentje is een bekende naam. Ik huur dit hier voor een jaar, met nadien een optie tot aankoop. Momenteel is het aanbod net hetzelfde als bij de vorige uitbaters. Binnen een paar weken zal ik eten serveren. Ik denk dan aan steaks, spareribs, halve kip, varkenshaasje en heel wat soorten pasta.”

Gezellig en proper

“Ik had contact met de VDAB en zoek flexi’s en jobstudenten om op te dienen. Mijn drie zonen wonen bij hun moeder in Hasselt. Mijn zoon Jevan kwam helpen. De mensen zijn heel blij dat ’t Kapoentje weer open is. Ik wil dat de mensen hier content zijn. Gezellig en proper is heel belangrijk voor mij.”

Drie jaar geleden kocht hij de gewezen slagerij Mingneau die verhuisde naar een nieuwbouw. “Ik kende niets in Wervik en toen ik voor de eerste keer naar hier kwam, ben ik die namiddag op het terras van ’t Kapoentje een koffie komen drinken”, vertelt Samy. “Vooraleer naar de slagerij in de Duivenstraat te gaan kijken. Daar ben ik nu gestopt en het pand komt te huur. Ik zoek eerlijke, fatsoenlijke mensen. Dat is voor mij belangrijker dan geld.”

’t Kapoentje is doorlopend open van 9 tot 21 uur, vrijdag door de markt vanaf 7.30 uur en tijdens het weekend vanaf 10 uur. “’t Kapoentje is nu meer open dan vroeger, dinsdag zijn we gesloten. Ivo Cappoen en Christa De Groote waren er van vader op zoon jarenlang de uitbaters en wonen nu in Blankenberge. “Onverwacht zijn ze hier geweest. Het zijn prachtige mensen”, geeft Samy aan.