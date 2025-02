“Klanten steken hun diepvriezen nog vlug vol met onze producten”: Na 40 jaar nemen Christ en Christel afscheid van populaire slagerij

Beenhouwer Christ Baert (61) en zijn vrouw Christel Vandendriessche (58) namen in 1987 de slagerij over langs de Sint-Jansstraat 58 in Beveren-Leie. Bijna veertig jaar lang verwenden zij hun klanten met vlees en bereide gerechten van topkwaliteit. Op woensdag 12 maart opent Slagerij Christ Baert een laatste keer de deuren. “Ze komen van ver voor onze spaghettisaus. Het is jammer dat we geen overname vinden zodat onze recepten blijven bestaan.”

Christ Baert groeide op in een Waregemse pluimveeslachterij en kwam al op jonge leeftijd regelmatig in contact met beenhouwers, restaurants en hotels. Op zijn 12e stuurde zijn vader hem tijdens schoolvakanties naar een lokale slager. Op z’n 15e begon hij via een leercontract meteen te werken. “Ik heb mijn pensioen op mijn 61ste na 46 jaar zwoegen dus wel verdiend”, lacht hij. “Christel en ik hebben lange dagen gedraaid. Feestdagen kennen we niet en ook tijdens vakantieperiodes was onze zaak open. Binnenkort gaan we dus volop van het leven genieten. Al nemen we hier met een dubbel gevoel afscheid.”

Christ kocht in 1987 Beenhouwerij Bossuyt langs de Sint-Jansstraat. “We hebben de winkel toen gelaten zoals die was. Ook de producten bleven hetzelfde, maar we legden er onze eigen bereiding naast. Zo had je bijvoorbeeld twee soorten preparé. Op die manier konden de klanten nog hun gekende recepten proeven maar ook nieuwe zaken ontdekken. Op vandaag maak ik sommige producten nog steeds dubbel. De paté bijvoorbeeld is al meer dan 100 jaar dezelfde, al zit er nu wel iets meer vlees en minder vet in.”

Bijscholen

Ambacht en kwaliteit, die kernwoorden vormen de rode draad doorheen de zaak. “We werken met voeding en dan mag je op geen enkel vlak ergens aan toegeven. We staan al veertig jaar vol achter de beste kwaliteit. Dat beseffen onze klanten ook.” Begin jaren negentig werd zowel het atelier als de winkel volledig vernieuwd om tegemoet te komen aan de ferme groei. En niet enkel de zaak onderging een metamorfose. Ook het assortiment groeide, vooral in de breedte.

“Ik leerde graag bij en wist op die manier mijn producten telkens te verbeteren”

“Vroeger was een slager geen traiteur. Nu biedt elke beenhouwer verschillende bereide gerechten aan. Stoofvlees, vogelnestjes, zelfs volwaardige maaltijden en soep. Soep bij een slager, dat bestond vroeger niet. Ondanks dat ik vroeg stopte met school ben ik mij steeds blijven bijscholen. Zo volgde ik onder meer een opleiding tot vleeswarenbereider en heb ik een diploma restaurant- en hotelhouder.”

Beste spaghettisaus

“Ik leerde graag bij en wist op die manier mijn producten telkens te verbeteren.” “Dat kan Christ ook goed”, reageert zijn echtgenote. “Hij denkt graag na over zijn bereidingen en kan een recept perfect naar zijn hand zetten. Vroeger boden we tijdens de kersperiode speciale gerechten aan. Maar die werden zodanig populair dat we ze aan ons vaste assortiment hebben toegevoegd.”

“We staan al veertig jaar vol achter de beste kwaliteit. Dat beseffen onze klanten ook”

Christ zijn kookkunsten werden in 2007 zelfs bekroond. Tijdens een Keurslager-wedstrijd won hij met zijn spaghettisaus de Kristallen Kroon. “Ik hoopte bij de beste vijftig over te blijven zodat ik feedback zou krijgen van een professionele jury. Maar ik kwam als winnaar uit de bus. Sindsdien heb ik het recept niet meer veranderd. Ze komen trouwens nog steeds van ver voor die saus. ‘Oei, waar moeten we die nu gaan halen’, vertellen ze als ze horen dat we ermee stoppen. Ze gaan ons recept missen en steken nog vlug hun diepvriezen vol.”

Te koop

Ook andere bestellingen zoals worst, gehakt en biefstuk vliegen het slagerskoppel om de oren. Het is duidelijk dat de trouwe klanten nog snel een voorraad inslaan. “Voor hen zouden we dit blijven doen, maar dat is een beetje te zot. Het doet wel pijn om afscheid te nemen zonder overnemer. Sommige klanten komen hier al veertig jaar he. Zij gaan ons hard missen, zeker degene die minder mobiel zijn en nu heel wat verder moeten voor een slagerij te vinden.”

Christ en Christel nemen afscheid op woensdag 12 maart. Dan is het tijd voor hun pensioen. “We verhuizen weer naar Waregem waar we een huis renoveren. We dromen ook van verre reizen, naar Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld.” “We gaan ook veel fietsen en wandelen, het wordt zomer en ik kijk al uit naar de vele terrasjes”, besluit Christel.

Wie geïnteresseerd is om de zaak vlakbij de Leie over te nemen, of om de volledige woning te kopen, kan Slagerij Christ Baert bereiken op 056/71.33.35.