Klaas Beyens kookt aan huis

Klaas Beyens zorgt ervoor dat je thuis zorgeloos kunt genieten van de nieuwste trends op culinair vlak. Hij is kok@home en brengt een volwaardig restaurant in uw keuken, living of tuin.

Klaas groeide op in de landelijke omgeving van het West-Vlaamse Heuvelland. Hij week uit naar de Tassche, maar bracht zijn verbondenheid met de natuur en de landbouw mee. Zijn opleiding als kok zette hem beroepshalve een tijd in de grootkeuken van AZ Delta. “Maar ik hield het daar voor bekeken. Activiteiten in de landbouwsector, gecombineerd met een job als kok aan huis was meer mijn ding. En voor dit laatste lijkt er wel meer en meer een markt te zijn”, meent Beyens.

‘Klaas is klaar’

“Zit je met een feestje, maar wil je als gastvrouw of gastheer mee genieten van de gezelligheid? Dan kom ik in de keuken staan. Nadat je me contacteerde, kom ik langs voor een kennismakingsgesprek. We bekijken de inrichting van de keuken en we bespreken het menu dat je wil voor de gasten. Ter gelegenheid van het feest zet ik de organisator onbekommerd tussen de gasten. Ook de tafel dekken is onze zaak. Kokkerellen is mijn taak. En ons werk is pas af als alles weer piekfijn in orde gebracht is. Dan is Klaas klaar”, knipoogt Beyens.

Korte keten

Voor zijn gerechten en de menusamenstelling kiest Klaas vooral voor de korte keten. “Dankzij mijn activiteiten in de landbouwsector weet ik mijn producten goed uit te kiezen. Zowel de betere vleeswaren, de groenten als de zuivel kies ik binnen de korte keten en sta ik borg voor kwaliteit”, klinkt het.

Een kok aan huis halen zorgt ervoor dat iedereen aan het feest kan deelnemen zonder zorgen. Je blijft in je vertrouwde omgeving. En je hebt geen problemen met het kiezen van een Bob. “Samen met mijn echtgenote bereiden we alles voor en werk ik de gerechten af in uw keuken. De afwas is ook onze zorg want we brengen het servies en het bestek mee.” (JM)

Meer info: 0474 61 31 55 of beyensklaas@gmail.com.