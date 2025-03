“Klaar voor een rustiger leven”: Kris (56) en Vicky (54) verkopen hun succesvolle Brasserie Nieuwpoort

Brasserie Nieuwpoort, al 25 jaar een gevestigde waarde op het Marktplein in de historische stadskern, staat te koop. Kris Lingier (56) en Vicky Verdeyen (54) hebben het pand uit 1922 met de grootste zorg voor het erfgoed gerenoveerd en lieten de brasserie uitgroeien tot een succes met een vaste equipe van 17 medewerkers. “We hopen kopers te vinden die met evenveel passie ons levenswerk verderzetten.”

Brasserie Nieuwpoort is één van de vele bekende horecazaken in het hart van Nieuwpoort-Stad. Van de ochtendlijke koffie met de krant over de lunch tot de verse pannenkoeken en het diner, de brasserie draait de hele dag door. De gezichten achter het succesverhaal zijn Kris en Vicky. Hij is bouwkundig tekenaar van opleiding en zij runde in een ver verleden een kledingzaak. Hun eerste zaak samen was een vishandel met traiteurdienst in Oostende. Toen de vroegere elektrozaak op het Marktplein in Nieuwpoort te koop kwam, waagde het koppel zijn kans. Dat is intussen 25 jaar geleden. “Nieuwpoort was toen nog niet de trendy stad zoals we die vandaag kennen, maar we zagen een duidelijke kentering onder leiding van wijlen burgemeester Roland Crabbe”, zegt Kris Lingier. “We wonen dan wel in De Haan, we waagden toch de stap om in Nieuwpoort een zaak te starten. Als we vandaag terugblikken, dan was dat een goede beslissing.”

Klacht

Initieel noemde de zaak Brasserie Newport. “We kregen daarover een klacht van een gelijknamige schoenenzaak in Nieuwpoort-Bad en kozen voor Brasserie Nieuwpoort. Dat was, achteraf gezien, een gelukkig toeval, want wie ‘Nieuwpoort’ intikt op een zoekmachine online komt vanzelf bij ons terecht”, knipoogt Kris. Hun zaak is vooral bekend voor zijn dagverse producten. Zo gaat Kris zelf ’s morgens naar de Vismijn om de hoek in Nieuwpoort voor de pas gevangen grijze garnalen. “Ik werk als manager achter de schermen om alles administratief op punt te houden. We hebben een team van 17 vaste medewerkers die we een jaar rond werkzekerheid kunnen geven. Mijn vrouw Vicky is in de zaal aan de slag.”

Erfgoedwaarde

Het pand waarin Brasserie Nieuwpoort is gevestigd dateert van 1922 en is een typisch voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur met een trapgevel, mooie rondingen in de gevel en een balkonnetje. Die erfgoedwaarde hebben Kris en Vicky altijd erkend. “Twaalf jaar geleden hebben we het gebouw volledig gestript en gerenoveerd met respect voor hoe het gebouw er ooit heeft uitgezien. Ook binnen werd alles vernieuwd. Op de gelijkvloerse verdieping hebben we onze brasserie, op de eerste verdieping het sanitair voor de klanten en de keuken en helemaal bovenaan zijn de bureaus ingericht, net als de personeelsruimte. Het hele pand is dus een horecazaak.”

Zowel Kris als Vicky zijn zeker nog gepassioneerd, maar kunnen niet om hun leeftijd heen. “Dit is een bedrijf waar je elke dag 200 procent voor moet gaan. We beseffen dat we dat tempo niet nog jaren kunnen aanhouden en daarom zoeken we een overnemer. We blijven open tot we die gevonden hebben. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die onze brasserie wil verderzetten. De zaak is instapklaar, financieel gezond en staat genoteerd in de Michelingids. We hebben lang nagedacht over deze beslissing, maar we voelen dat het tijd is om een nieuwe wending aan ons leven te geven. Wat dat precies betekent, weten we zelf nog niet. Tot zo lang het pand niet verkocht is, zetten we ons levenswerk in Nieuwpoort even enthousiast verder.”

Brasserie Nieuwpoort staat bij Immo Francois te koop voor 1.495.000 euro. De prijs van de overname van de handelszaak zit daar nog niet inbegrepen. (GUS)