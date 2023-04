Kjell (26) en Anouck (22) zijn de nieuwe uitbaters van ‘t Hof van Rembrandt in Brugge

Met het echtpaar Kjell Houthoofd (26) en Anouck Caerels (22) heeft brasserie ‘t Hof van Rembrandt in Brugge nieuwe, jonge uitbaters. Als zoon van Michael Houthoofd, de uitbater van de restaurants Central en Huidevettershuis, is de horeca alvast een vertrouwde omgeving voor Kjell.

Het kan vlug gaan in de Brugse horeca. Nog maar in februari werd bekend dat uitbaters Peter De Smedt en Carla De Clerck het bekende café ‘t Klein Venetië zouden overnemen. Toen gonsde het al van de geruchten dat ze op hun beurt het Hof van Rembrandt op de Eiermarkt zouden overlaten aan een bekende horecafamilie, en nu is dat gerucht ook een feit. Kjell Houthoofd en Anouck Caerels nemen de uitbating over van Pascal en Carla. Zeker voor Kjell is de horeca geen onbekende omgeving. Hij is de zoon van Michael Houthoofd, die al vele jaren het restaurant Central op de Markt en ‘t Huidevettershuis op het Huidenvettersplein runt.

Verpleegkundige

Anouck is dan weer de dochter van zelfstandige bakkers uit Aalter, en zag zo ook wel van nabij wat hard werken is. “Mijn vrouw Anouck studeert over enkele weken af als verpleegkundige. We vonden het beiden wel belangrijk dat ze die studie afmaakte, om achter de hand te hebben, maar ze komt wel effectief voltijds mee in de zaak werken”, legt Kjell uit. “Ik heb zelf de hotelschool Spermalie gevolgd en werkte vijf jaar in ‘t Huidevettershuis; in de zaal voornamelijk. Ik had eigenlijk graag ‘t Huidevettershuis overgenomen van mijn vader, maar dat wilde hij voorlopig nog niet uit handen geven. Toen we vernamen dat het Hof van Rembrandt dan over te nemen stond, hebben we niet lang getwijfeld. Deze zaak heeft een topligging, een ijzersterkte reputatie en krijgt naast toeristen ook veel Bruggelingen over de vloer.”

Frans-Belgische keuken

“Naast misschien eens een nieuw logo zijn we niet van plan hier veel te veranderen. Ook alle personeelsleden, zowel in de zaal als in de keuken, zijn hier gebleven. Wat goed is, moet je niet veranderen. Ik benadruk overigens graag dat je hier niet alleen terecht kunt voor een kleine snack maar ook om volwaardig te tafelen. We bieden klassieke Frans-Belgische gerechten en seizoensgebonden suggesties, zoals dit moment de asperges. Ik geef ook graag nog mee dat we nog een extra medewerker zoeken voor in de zaal. Wie interesse heeft, mag zich melden”, besluit Kjell enthousiast.