Kiprestaurant Poule & Poulette van start op locatie Le Stuart in Oostende

De kogel is door de kerk: Poule & Poulette komt naar Oostende en dat op een toplocatie: de plaats van het vroegere restaurant Le Stuart op de hoek van de Leopold II-laan en de Van Iseghemlaan. Het bekende kippenrestaurant opent voor mei nog de deuren. “Na Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen was Oostende het ontbrekende puzzelstukje”, zegt zaakvoerder Frederik Goossens

Poule & Poulette is een groeiend Belgisch kippenrestaurantconcept, dat in 2012 het levenslicht zag onder impuls van Frederik Goossens, zijn vrouw Inne Vangeel en Filip Van Hoeck. Ze openden in 2012 een eerste zaak in Brasschaat en in 2014 een eerste restaurant in Antwerpen. In 2018 kwamen er nog drie extra investeerders bij: Amaury Hendricks en Thierry Cannetta – beiden bekend van Ellis Gourmet Burger – en Michel Verhaeren van Viabuild-Vermec. Daardoor is Poule & Poulette een sterk groeiende groep, telkens op zoek naar nieuwe toplocaties.

Die vonden ze in Oostende op de hoek van de Leopold II-laan met de van Iseghemlaan. “Wij serveren de kip in al haar hoedanigheden”, legt Frederik Goossens uit. “We hebben bijvoorbeeld een koninginnenhapje, maar evengoed de halve of hele kip met frietjes en appelmoes. We hebben ook een geflambeerde kip, die aan tafel wordt geflambeerd. We toetsen een beetje de wereldkeuken af door er dan bijvoorbeeld een chilli con pollo of een taco bij te doen. Met kip kan je alle kanten uit. Kip is erg veelzijdig. Het is in de eerste plaats een gezonde vleessoort, jong en oud vindt het lekker, je kan het koud of warm eten, het is relatief goedkoop en het is toegankelijk voor alle geloofsovertuigingen, wat ook niet onbelangrijk is.”

Typisch uitzicht

In februari starten de werken aan het pand, daar waar 18 jaar lang restaurant Le Stuart een gevestigde waarde was. “We gaan het pand volledig strippen en er een typische Poule & Poulette-uitzicht aan geven”, vervolgt Frederik. “Binnen zal er ruimte zijn voor ongeveer 60 zitplaatsen. Daarbovenop plannen we ook een terras: een smaller terras in de Leopold II-laan en een breder in de Van Iseghemlaan. Nog eens goed voor 50 zitplaatsen. Bovendien gaan we die terrassen in de winter verwarmen, zodat we die plaatsen ook in de koudere maanden kunnen benutten.”

“We dachten eerst aan Knokke, maar kozen dan voor een echte stad”

Oostende was volgens Frederik het ontbrekende puzzelstukje, al plannen ze nog openingen in bijvoorbeeld Brugge. “Dat we naar de kust wilden trekken, dat stond vast. We willen graag heel Vlaanderen bedekken en daar ontbrak een kuststad nog. Eerst hebben we Knokke naar voren geschoven, maar we vonden Oostende toch net iets meer hebben. Die keuze was niet zo gemakkelijk, want heel veel van onze collega’s trokken naar Knokke.”

We hebben dan toch gekozen voor een echte stad. We verwachten van Oostende dat het minder seizoengebonden is. Oostende is hot de laatste tijd en hier valt zowel in de zomer als in de winter iets te beleven. Bovendien ligt Oostende pal in het midden van onze Belgische kust, ideaal dus. Daarnaast is de afstand tussen Oostende en Brugge niet zo groot, want ook daar plannen we nog een Poule & Poulette-restaurant. Daarmee hebben we een restaurant in de meeste grootsteden van Vlaanderen”, aldus Frederik.

Unieke locatie

“Het pand viel ons op door zijn unieke locatie. Het waren eigenlijk collega’s die ons ervan op de hoogte brachten. Deze locatie biedt ons enorme mogelijkheden. Er is hier constant passage van mensen die van het strand naar het centrum trekken en omgekeerd. Daarnaast zijn we vlakbij de uitgaansbuurt gelegen en hebben we het geluk dat het Kursaal pal aan de overkant is. Ideaal dus om iets te komen eten en een concertje mee te pikken. We hopen tegen mei te openen, maar dat hangt af van het verloop van de werken. Indien niet, dan openen we zeker voor de zomer. We mikken ook op lokale medewerkers. We zullen een poule samenstellen van zo’n 20 medewerkers, waaronder enkele flexijobbers. En niet onbelangrijk: we zullen elke dag van het jaar open zijn”, besluit Frederik.