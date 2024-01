Kinderdroom van Sam (20) gaat in vervulling met pizzakraam El Patron in Houthulst: “Ik wil naar feestjes trekken”

El Patron komt naar je toe op vrijdag in Houthulst bij Alfa Fitness van 16.30 tot 21.30 uur, op zaterdag in Merkem aan het stationsplein van 16.30 tot 21.30 u en op zondag in Klerken op het Coppensplein nabij De Zaaier van 16.30-21.30u. Bij voorkeur vooraf bestellen met een sms voor 17 uur of doorlopend bellen via 0478 20 19 80. El Patron volgen kan via FB en via Instagram op el_patron_pizza.