Kimberly en Anthony van ‘De Kriebel’ starten met broodjeszaak: “50 soorten belegde broodjes”

Halfweg vorig jaar namen Kimberly Debeyne (31) en Anthony Seynhaeve (33) krantenwinkel ‘De Kriebel’ in de Kachtemsestraat over. “Nu maandag 21 augustus openen we op dezelfde locatie onze nieuwe broodjeszaak”, aldus het koppel.

Vorig jaar 16 juli was voor Kimberly en Anthony de officiële startdag in kranten- en geschenkenwinkel ‘De Kriebel’ in de Kachtemsestraat 139 in Kachtem. “Anthony bleef nog actief als zelfstandig elektricien, ikzelf runde het voorbije jaar de krantenzaak”, zegt Kimberly. “Maar toen al hadden we plannen om hier later en op dezelfde locatie een broodjeszaak te openen. Toen de broodjeszaak ‘WhatsH@p op de hoek van de Vijfwegenstraat en Baronstraat stopte, zijn die plannen in een stroomversnelling gegaan en ondertussen zijn we ook bij de zaak komen wonen.”

Het gezin heeft vier kinderen: Jayden, Lily, Elly en Tristan.

Verbouwing

Anthony verkocht zijn elektriciteitsbedrijf om met Kimberly zowel de krantenwinkel als de nieuwe broodjeszaak samen te kunnen uitbaten. “Een krantenwinkel en broodjeszaak runnen zou anders niet mogelijk zijn”, zeggen ze. “We konden de frigotoog en het andere materiaal van ‘WhatsH@p’ kopen en begonnen dan met de nodige aanpassingen in de zaak. Om dat vlot te laten verlopen, sloten we de krantenwinkel van 21 juni tot nu maandag, de dag dat we met de broodjeszaak starten. We verbouwden en vergrootten de winkelruimte met een derde. Wat vroeger een stockeerruimte was, is nu de plek waar we de broodjes zullen klaarmaken en verkopen. Krantenwinkel en broodjeszaak bevinden zich dus in één grote ruimte.”

Kimberly zal de belegde broodjes verzorgen. “Ik deed vóór we vorig jaar de krantenwinkel overnamen al ervaring op in een broodjeszaak in de Noordstraat in Roeselare. De klanten zullen vanaf nu maandag kunnen kiezen tussen 50 verschillende belegde broodjes en een tiental slaatjes. Er komt ook een ‘broodje van de week’ en een ‘suggestiebroodje’ (eventueel gelinkt aan een drankje voor een speciale prijs). Naar de winter toe denk ik eraan om warme broodjes op onze kaart te zetten. En in de toekomst kan ons assortiment nog uitbreiden, maar nu wil ik stap voor stap de broodjeszaak uitbouwen. Voor de broodjes en de slaatjes kan je van maandag tot en met vrijdag van 6 tot 14.30 uur en de zaterdag van 7 tot 14 uur terecht.

Geschenkartikelen

Anthony zal het ‘kranten- en geschenk’-deel van de winkel voor zijn rekening nemen. “De kranten en tijdschriftenverkoop is door de digitalisering in die sector niet zo groot meer als vroeger, maar we nemen er heel wat andere artikelen bij, waaronder wenskaarten, geschenkjes en gadgets. We blijven uiteraard ook nog altijd een sterk ‘Postpunt’ en we zijn eveneens een depot voor allerlei pakjes die online besteld zijn of verkocht worden. Bij ons kan je terecht voor de pakjesdiensten DPD, GLS, UPS, BPost en Homerr. De openingsuren van de krantenwinkel zijn veranderd. We zijn in de weekdagen van 6 tot 18 uur en de zaterdag van 7 tot 14 uur open.” (IB)

Je kan Kimberly en Anthony van De Kriebel telefonisch bereiken via 051 31 76 13.