Kim en Fernanda openen zevende horecazaak in De Panne: “Ons terras telt al 1680 zitjes”

Kim Rohart en Fernanda Robles, amper 38 en 40 jaar, mogen zich eigenaars noemen van liefst zeven horecazaken op of in de buurt van de Zeedijk in De Panne. Colosseo op de Zeedijk 5 in De Panne is hun nieuwste zaak met een replica van het Colosseum en een pizzaoven van drie ton als blikvangers. “Als je naar de kust komt, wil je de zee zien vandaar dat de Zeedijk ons werkdomein is. Het terras, alle zaken samen, telt intussen 1680 zitjes.” Een portret van een horecakoppel dat durft investeren, ook in onzekere tijden.

Het nieuwe restaurant Colosseo is indrukwekkend. Binnen zijn er 160 plaatsen en op het terras 250. “Het gelijkvloers stond vier jaar leeg. In september kwam ik te weten dat het nog steeds te koop stond. Dit was een buitenkans”, beseft Kim. “We zijn geen twijfelaars of babbelaars, maar doeners die graag eens zot doen (lacht).”

Colosseum nagebouwd

En zot heeft het koppel zeker gedaan. “Colosseo is een Italiaans restaurant en wie aan ‘het land van de laars’ denkt, linkt daar meteen het Colosseum aan. In het midden van onze zaak hebben we dat wereldberoemde monument laten nabouwen. We vonden geen enkel bedrijf in België dat dit zag zitten. Die ronde vormen zijn dan ook een enorme uitdaging. Een ploeg vanuit Polen deed het wel. Nog een pronkstuk is de steenoven van drie ton waar we een tiental pizza’s tegelijk kunnen bakken op een roterende plaat. Door vertraging kon die pas geleverd worden nadat het Colosseum er al stond. Het was letterlijk millimeterwerk om die op zijn plaats te krijgen.”

“Match made in heaven”

Kim is telg van een horecafamilie die in Brugge verschillende frituren runde en aan de kust ijsjes verkocht. De mama deed dat in een cremerie in Koksijde en de papa leurde met frisco’s op het strand van De Panne. Zijn ouders zijn beide gepensioneerd. Kim groeide op in Snellegem bij Jabbeke. Zeven jaar trok hij naar hotelschool Spermalie in Brugge. In het laatste jaar hotelbeheer leerde hij Fernanda kennen. Zij heeft Mexicaanse roots en wist ook van aanpakken. ‘A match made in heaven’, zoals dat heet.

Als je naar de zee komt, wil je die ook zien. Daarom leggen we het accent op de buitenbeleving

Hun eerste zaak Arizona op de Zeedijk 15 in De Panne openden ze precies 20 jaar geleden. Wat volgde is een indrukwekkend palmares. In 2004 opende het koppel tearoom-restaurant Albert I op de Zeedijk 4, in 2008 hotel La Terrasse met 20 kamers in de Zeelaan 204 vlakbij zee, in 2013 het Mexicaanse steakhouse The Saloon op de Zeedijk 13, in 2019 pop-up bar C-lodge op het strand en midden juni vorig jaar was er de opening van tapasrestaurant La Barraca op de Zeedijk 49.

Opvallend is dat er samengeteld 760 zitplaatsen binnen zijn, maar buiten liefst 1680. “Als je naar de zee komt, wil je die ook zien natuurlijk. Daarom leggen we het accent op de buitenbeleving”, reageert Rohart.

Weinig durf

“We hebben vorig jaar ook twee kleinere zaken gesloten omdat we echt de focus willen leggen op de Zeedijk”, vertelt Kim. “Waar een Pannenaar vroeger nooit op de Zeedijk kwam eten, zie je hem nu zeer regelmatig. Daardoor floreert het een heel jaar door. Gebouwen zijn er genoeg, maar er zijn blijkbaar maar weinig mensen die er durven investeren. De panden van La Barraca en Colosseo stonden vier jaar leeg.” Of er nog restaurants bij komen met zeezicht? “We zitten aan onze limiet”, reageert de horecaman. “Momenteel hebben we geen verdere plannen.”

Sterk team

De horeca kreunt onder de stijgende energieprijzen, heeft de coronacrisis nog maar half verteerd en kampt met personeelstekort. In dat klimaat zoveel investeren doet de wenkbrauwen fronsen. “Ook wij blijven steeds zoeken naar goede werkkrachten. Een correct loon en wederzijds respect zijn de sleutelbegrippen. Een horecabedrijf staat of valt met zijn medewerkers. Gelukkig hebben we een sterk team van 45 voltijdse, vaste medewerkers. In het seizoen zijn er dat om en bij de 150 vaste personeelsleden, flexi’s en jobstudenten samen. Er zijn nog vacatures (knipoogt).” (GUS)