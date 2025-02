KIJK – Kreeft Mignolet begraven in Harelbeke vlak naast de Leie: “Eindelijk rust”

Dinsdagmorgen 25 februari werd de befaamde kreeft Mignolet begraven langs de Leie in Harelbeke. Jo Taveirne, zaakvoerder van het restaurant Le Coq d’Harlembois had de kreeft van maar liefst 7 kilo en 70 jaar oud gekocht en laten overvliegen vanuit Canada. Na heel wat negatieve reacties zou Jo de kreeft terugsturen, maar helaas kwam die nog ervoor te overlijden. Nu kreeg de kreeft een laatste rustplaats bij het restaurant.

De befaamde kreeft ‘Mignolet’ afkomstig uit Canada kreeg op dinsdag 25 februari een laatste rustplaats in Harelbeke naast de Leie en vlak bij het restaurant Le Coq d’Harlembois, waar hij een kleine week leefde. Halfweg februari verwelkomde de zaakvoerder Jo Taveirne (30) de Canadese kreeft ‘Mignolet’, die zijn nieuwe blikvanger zou worden. De kreeft woog maar liefst 7 kilo en men schatte dat die zo’n 70 jaar oud was.

Jo kreeg veel negatieve reacties en zelfs haatmails en bedreigingen. Daarom besliste Jo om het dier terug te sturen naar Canada voor zo’n 1.000 euro en het daar vrij te laten in zee. Helaas overleed de kreeft een dag later. “Er was een stuk uit zijn poot, waarschijnlijk van een andere kreeft”, aldus Jo, die niet meteen wist wat aan te vangen met het dier.

Laatste rustplaats

Het Gentse Universiteitsmuseum (GUM) bood afgelopen weekend aan om de kreeft over te nemen als didactisch materiaal. Maar zaakvoerder Taveirne bleef bij zijn oorspronkelijke idee om de kreeft te begraven op het domein van het restaurant naast de Leie. “We hebben een bordje laten maken met daarop ‘Kreeft Mignolet, lobster Mignolet, 1955-2025’. Nu hopen we alle heisa te kunnen afsluiten.”