Kian gaat op zijn 22ste dancing runnen onder King Beach in Blankenberge: “Nieuwe hotspot aan de kust”

Nachtzaak Baraboire keert deze zomer terug, maar wel onder een andere naam én in een volledig nieuw jasje. Hans Vanquathem liet zijn danscafé onder de King Beach na een seizoen over aan Kian Schiltz, met zijn 22 lentes nog op de schoolbanken maar wel al razend ambitieus.

“Discotheek Guilty wordt een nieuwe hotspot aan de Belgische kust”, belooft hij. Kian is overigens de zoon van Norman en Gwenny van Vishandel Simonne.

Er zijn nog volop werken aan de gang, maar het is die iconische kop – in blauwtinten op de muur geschilderd – die bij het binnenkomen meteen in het oog springt: Johnny Cash’ mugshot uit ’66, genomen voor de grap op zijn legendarische Folsom Prison concert. Daar komen straks nog de mugshots van twee andere iconen naast.

Sasho leefde zich uit

“We hadden eerst aan Pablo Escobar gedacht, maar een drugsbaron en een nachtzaak, dat leek ons uiteindelijk toch niet zo’n heel goede combinatie”, glimlacht Kian. En dus werden het Bowie en Hendrix, voor de gelegenheid ook allebei ‘guilty’. Kians artistieke partner in crime is Sasho, de jonge Blankenbergse kunstenaar met de ooglap.

Voor die bloemenwand met neonverlichting deed Kian dan weer inspiratie op in Portugal. “Ik kwam dat daar tegen in de Lust in Rio Club en vond het mooi”, glimlacht hij. “Je ziet: ik mag dan misschien nog op de schoolbanken zitten, ik heb al veel gefeest in mijn leven. Maar ik heb ook al veel gewerkt. Van mijn vijftien jaar in de horeca, later op allerlei evenementen. Ik heb overal een beetje gestolen met de ogen.”

Leven als een sneltrein

Vorige zomer werkte Kian als jobstudent in de Baraboire. “Ik studeer Business Management & Entrepreneurship aan Vives Kortrijk. Net gedaan met mijn examens, nog één jaartje te gaan. Eigenlijk kwam deze uitdaging dus net iets te vroeg op mijn pad, maar ik koesterde sowieso de ambitie om na mijn studies een eigen nachtzaak op te starten. Toen deze kans zich voordeed, dacht ik aan wat mijn vader mij altijd al zei: het leven is een sneltrein en als je hem mist, is je kans misschien voorgoed verkeken. Ik wil het tijdens de wintermaanden ook graag verder combineren: door de week braaf studeren, in de weekends lekker clubben”, glimlacht Kian.

Keihard werken

Het ondernemersbloed kreeg hij mee van thuis: zijn ouders baten Vishandel Simonne uit in de Van Maerlantstraat. “Ik heb bij hen de mooie, maar ook de minder mooie kanten gezien van het ondernemersbestaan. Zelfstandig zijn, dat betekent elke dag keihard werken. Maar dit is waarvoor ik al sinds mijn vijftiende mijn spaarcentjes opzijzet. Mijn ouders steunen mij.”

Kian hoopt van de Guilty een nieuwe hotspot aan de Belgische kust te maken. “Zomerbar Le Bateau, aan de jachthaven, organiseert op 8 juli een housefestivalletje onder de noemer ‘Next One’. Het idee is dat de liefhebbers dan achteraf nog naar hier kunnen afzakken voor een afterparty tot in de vroege uurtjes. Maar ik ben zelf ook nog volop aan het onderhandelen om een aantal grotere DJ-namen op de affiche te krijgen”, vertelt Kian.

Exclusieve club vibe

Hij wil met de Guilty een authentieke club vibe creëren, en dat mag best wat exclusief zijn. Zo komt er ook een VIP-lounge met bottle service. “Iedereen is hier straks welkom”, benadrukt Kian, “maar we gaan wel met een dresscode werken, en er komen nog extra bewakingscamera’s bij: ik wil hier in de eerste plaats een veilige uitgaanssfeer creëren.”

Bij de wall of fame met de iconische mugshots komen straks ook nog LED-bars voor lichteffecten. “Alles draait tegenwoordig rond de beleving hé. Dat is ook het eerste waar ik op let als ik ergens binnenkom waar ik nog nooit ben geweest”, aldus Kian. “En ja, Johnny Cash zal hier ook weleens gedraaid worden. Ik wil alle generaties aanspreken.”

