Kersenbier ‘Lekkers’ van Hoeve Mahieu krijgt label 100% West-Vlaams

Twintig nieuwe producten krijgen de erkenning van 100% West-Vlaams streekproduct en daartoe behoort het kersenbier ‘Lekkers’ van Hoeve Mahieu in de Calvariestraat in Wervik. Een deel van de oogst wordt door de buren van Belgian Contract Brewery (BCB) op de Hogeweg in Menen verwerkt tot een fris kersenbier. BCB is de nieuwe naam voor wat vroeger Eutropius noemde.

“‘Lekkers’ heeft een alcoholpercentage van 5 procent en is bedoeld als een frisse dorstlesser op een zomerse dag”, zegt Wim Mahieu. “De zoete tinten van kersen, mooi in balans met het bittere uit de gerst vormen de basis.”

Dit heerlijk schuimend biertje is dus aan de lijst van erkende producten toegevoegd. Ook zeven hoeveproducenten en drie nieuwe streekproducenten mogen zich voortaan 100% West-Vlaams producent noemen. Dat werd beslist door de meest recente erkenningscommissie streekproducten (POM West-Vlaanderen) en de raad van bestuur van de vzw West-Vlaamse Hoeveproducten (Inagro). In totaal dragen er nu reeds 622 erkende streekproducten en 436 producenten en verkooppunten het label.

Het aanbod van ‘100% West-Vlaams’ breidt uit binnen zeven categorieën, namelijk wijn, bier, aperitief, brood & gebak, chocolade, zuivel en vlees. De erkende producten hebben stuk voor stuk een band met de streek en worden ambachtelijk geproduceerd in West-Vlaanderen.

Band met de streek

‘100% West-Vlaams’ is een kwaliteitslabel waaraan men de echte hoeve- en streekproducten (h)erkent. Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit.

De verschillende partners provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Inagro uit Beitem-Rumbeke en Unizo West-Vlaanderen werken actief mee aan het label en het concept. Zowel hoeve- als streekproducenten maken kans op het kwaliteitslabel. (EDB)