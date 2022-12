Kerk33 in Paterskerk sluit door te hoge energiekosten tot eind januari 2023

Kerk33, het pop-up initiatief van Benny Kellner en Henk De Gheldere, sluit tot eind januari de deuren. De energiekosten zijn te hoog. Privé evenementen zijn wel nog mogelijk.

Sinds begin oktober baten Benny Kellner en Henk De Gheldere Kerk33 uit in de Paterskerk. Bedoeling is om dat gedurende een jaar te doen, tot de kerk een nieuwe bestemming krijgt. Het café is normaal open van donderdag tot zondag.

Nu werd beslist om het café tot eind januari te sluiten, de oorzaak ligt in de hoge energiekosten om de grote ruimte warm te houden. Privé evenement zijn wel nog mogelijk. Ondertussen blijven Henk en Benny zich focussen op de eigen zaken, respectievelijk Bar Giraf en De Klokke.