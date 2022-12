Kentucky Fried Chicken opent restaurant in Ring Kortrijk: “Zeven op zeven open”

Kentucky Fried Chicken opent feestelijk de deuren in Ring Kortrijk. Voor franchisenemer Benelux Food Group is dit het zestiende restaurant van de groep, het eerste in de provincie West-Vlaanderen.

“In het nieuwe restaurant, vlakbij poort 1 tegenover JBC in Ring Kortrijk, kunnen gasten zowel terecht in het restaurant als in de Drive-Thru om van de lekkere kipgerechten van KFC te genieten. Beide zijn 7/7 geopend van 10 tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag tot 01 uur ’s nachts. Het nieuwe restaurant in Ring Kortrijk is het eerste restaurant in de Benelux met het nieuwe R.E.D. design”, klinkt het.

“In het nieuwe Kentucky Fried Chicken restaurant van de Benelux Food Group worden 45 lokale mensen tewerkgesteld, waaronder ook chefs die alle kipgerechten van A tot Z vers bereiden in de keuken. In totaal kunnen er een 94-tal mensen ter plaatse eten. We zijn ontzettend fier dat we dit mooie KFC-restaurant mogen openen voor de Benelux Food Group en dit met een ongelofelijk fijn team. We staan allemaal te trappelen om onze gasten te laten kennismaken met de lekkere kipgerechten van KFC”, zegt Yamen Aboras, de manager van Kentucky Fried Chicken in Ring Kortrijk.

“We zijn ontzettend blij dat we Kentucky Fried Chicken kunnen verwelkomen in Ring Kortrijk. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit restaurant met drive-in een meerwaarde zal bieden voor ons winkelcentrum. Het is de allereerste KFC in West-Vlaanderen. We zijn trots dat Benelux Food Group voor Ring Kortrijk heeft gekozen”, licht Charlotte Tahon, Shopping Center Manager van Ring Kortrijk toe.

Geheim recept

Het eerste officiële KFC-restaurant werd in 1952 geopend in de Verenigde Staten (VS) door Colonel Harland Sanders, die inmiddels – 69 jaar later – nog steeds het bekende uithangbord van de keten is. Zijn kipgerechten zijn door de jaren heen wereldberoemd geworden, dankzij het ‘Secret Recipe’. Zeker in de VS is dit geheime recept van 11 kruiden en specerijen al tientallen jaren een begrip.