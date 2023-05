Kenny en Sofie openen binnenkort met Friet Rustiek nieuw eethuis in Sint-Eloois-Winkel

Op het Dorpsplein in Sint-Eloois-Winkel verbouwen Kenny Bouvry (29) en zijn vriendin Sofie Verschoore (31) momenteel een voormalige kinderopvang tot Eethuis Friet Rustiek. Het koppel hoopt in juli de deuren van hun zaak te kunnen openen. “Zowel voor de traditionele frietgerechten, huisbereide hamburgers als gerechtjes zal men hier terecht kunnen. Dat we dat in Sint-Eloois-Winkel kunnen doen is fantastisch”, aldus Kenny.”

Kenny Bouvry, die jarenlang met zijn broer Dieter het wielerpeloton kleurde, droomt er al enkele jaren van om opnieuw een frituur te runnen. “Een vijftal jaar geleden baatte ik een frituur in Waregem uit, maar daar huurde ik. Ik droomde echt van een eigen zaak.”Kenny was de afgelopen jaren aan de slag bij de firma Renson in Waregem, maar het idee om opnieuw met een frituur te starten ebde niet weg. Dat merkte ook zijn vriendin Sofie Verschoore. “Vanaf de eerste dag dat ik Kenny ken, zegt hij dat er nog een frituur te kort is in Sint-Eloois-Winkel.” Het koppel liet hun ogen vallen op een pand op het Dorpsplein waar vroeger een kinderopvang huisde. Dat pand werd inmiddels helemaal gestript. “De ideale locatie. Langs de voorkant is er veel passage. Aan de achterzijde is er de grote parking van zaal De L!NK en de sporthal. Dat lijkt voor ons een enorme troef. Onze zaak zal dan ook twee ingangen hebben.”

Warme sfeer

Kenny en Sofie kozen voor de naam ‘Eethuis Friet Rustiek’. “We willen hier echt een gezellige, warme sfeer creëren. Friet Rustiek is ook meer dan een frituur. Naast de traditionele frietsnacks kan men er binnenkort ook terecht voor huisbereide hamburgers, een spaghetti of andere gerechtjes. We geloven dat een dergelijk concept zal aanslaan. Vandaag is het niet meer voor iedereen evident om op restaurant te gaan. Een dergelijk eethuis, waar de prijzen nog goed meevallen, zal dan ook in de smaak vallen.”

Wanneer Friet Rustiek exact de deuren opent is momenteel nog onduidelijk. “We mikken op juli, maar een exacte datum durven we nog niet prikken. De werken vlotten goed, maar we doen alles stap voor stap. Ondertussen krijgen we volop advies van Wouter van Frituur de 5-Wege in Izegem. Dergelijke hulp is goud waard.”In Friet Rustiek zal er plaats zijn voor 30 à 40 eters, langs de achterzijde komt er een groot terras. Kenny en Sofie komen ook boven hun zaak wonen. “Ik ben echt blij dat we dit hier kunnen doen. Sint-Eloois-Winkel is de gemeente waar ik mij al jarenlang thuis voel”, aldus Kenny. Friet Rustiek zal zes dagen per week open zijn. Bedoeling is dat de dinsdag de sluitingsdag wordt.