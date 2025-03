Kenneth en Lieselot dopen De Marmiete om in Cent Cinq: “Verwijzing naar het huisnummer”

Het bekende restaurant/feestzaal De Marmiete in Veldegem, op de grens met Torhout, heeft nieuwe uitbaters. Kenneth Verbeke en Lieselot Timmerman blazen De Marmiete nieuw leven in, maar onder een nieuwe naam én met hun eigen concept. “We hopen veel mensen een onvergetelijk feest te bezorgen in Cent Cinq!”

Kenneth Verbeke (36) en Lieselot Timmerman (42) startten in 2019 het cateringbedrijfje Hip & Hap in Torhout. Dat groeide de voorbije jaren zo fel uit dat Kenneth en Lotte op zoek gingen naar een nieuwe locatie. Een plek waar ze niet alleen hun cateringbedrijf konden voortzetten maar ook zelf gasten kunnen ontvangen in een feestzaal. “Enkele jaren geleden hebben we al eens een bezoek gebracht aan De Marmiete, maar ons bod is toen op de een of andere manier niet bij de eigenaar geraakt. Net een jaar geleden gingen we opnieuw naar het pand kijken, dat via een andere agentschap te koop aangeboden werd. Sindsdien zijn we de nieuwe eigenaars. We zijn ondertussen met man en macht aan de slag, want de feestzaal ondergaat een grote metamorfose. We willen graag een opening inplannen voor ondernemers uit de buurt, familie en vrienden. Dat zal ergens eind juni, begin juli zijn”, begint Lieselot.

Horecamicrobe

Zij rolde de horeca in door haar man. “Al is de horeca mij zeker niet vreemd. Mijn grootouders runden vroeger tegelijkertijd de cafetaria van De Valkaart en het Bloemenhuisje in Oostkamp. Na de brand in de cafetaria hebben ze enkel nog het Bloemenhuisje uitgebaat. Ik was daar vaak en heb het dus allemaal van dichtbij meegemaakt. Maar de horecamicrobe had inderdaad vooral Kenneth te pakken. Al van jongs af is hij gebeten door alles wat met koken te maken heeft en in zijn tienerjaren ging hij aan de slag in de horeca. Op aanraden van zijn ouders heeft hij toch boekhouden gevolgd, maar dat was totaal zijn ding niet. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Kenneth koos uiteindelijk toch voor de horeca. Hij heeft voor verschillende mooie zaken gewerkt en grote keukens geleid, toen hij in 2019 in bijberoep is gestart. Na altijd achter de schermen te hebben gewerkt, moest de passie eruit op zijn manier. Sinds 2023 is Kenneth volledig zelfstandig geworden.”

“De feestzaal ondergaat een grondige metamorfose”

Lieselot werkte tot vorig jaar in een administratieve functie. “Ik heb altijd meegedraaid in Hip & Hap de voorbije jaren, maar in april heb ik dan toch de stap gezet om mij voltijds aan ons project te wijden. Ik werd er meteen goed ingesmeten, want nét op dat moment brak Kenneth zijn voet. Van een pittige vuurdoop gesproken”, lacht Lieselot.

140 feestvierders

Hip & Hap bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op. “We serveren een verfijnde, Franse keuken en werken met verse producten en streekproducten. We streven altijd naar een uitstekende service én kwaliteit en in onze feestzaal willen we nog een stapje verder gaan. We kunnen groepen tot 100 personen ontvangen aan tafel, staand zijn dat 140 personen. Mensen kunnen bij ons terecht voor feesten en evenementen allerlei: trouw-, familie- en communiefeesten, maar ook rouwmaaltijden en bedrijfsevenementen.”

Tussen de verbouwingswerken door is het gezin ondertussen ook verhuisd naar Veldegem. “We wonen met onze kinderen Nina (12), Noah (11) en Nanou (8) boven de zaak. De bovenverdieping is ooit een dancing geweest, maar nu is het onze gezellige thuis”, zegt Lieselot met een knipoog.

Huisnummer 105

Kenneth en Lieselot doopten De Marmiete om tot Cent Cinq. “Dat wil ook zeggen dat we een nieuwe naam kozen voor Hip & Hap. Al blijven we absoluut onze cateringactiviteiten voortzetten. Maar we vonden dat Hip & Hap niet meer paste als naam voor een feestzaal. Samen met deze nieuwe stap in ons leven kozen we er dus voor om ons bedrijf een nieuwe naam te geven. Cent Cinq verwijst naar het huisnummer van het pand, namelijk Rembertstraat 105. We hopen hier veel gasten te mogen verwelkomen en onvergetelijke feesten te organiseren voor hen!”, besluiten de zaakvoerders.

Info: www.hipenhap.be