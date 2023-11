Kenjy vormt krantenwinkel om tot een sfeervol café in Houthulst

Vijf jaar geleden startte Kenjy Pattyn (33) met een krantenwinkel in de Kerkstraat in Houthulst, nu wordt die krantenwinkel omgevormd tot ‘Bij Kenjy praat- en amusementscafé’. “Het was voor mij tijd om iets anders te gaan doen. Vermits er op dit moment geen café meer is in het centrum van Hout-hulst, leek het mij een ideaal moment om over te schakelen van krantenwinkel naar café”, zegt Kenjy.

“Ik heb er een hele tijd over nagedacht”, aldus Kenjy, die de focus wil leggen op een gezellig café, waar men ook terecht kan om te biljarten, darten en kaarten. “Verwacht hier geen snacks zoals een croque of spaghetti. Wel bied ik dranken aan tegen een democratische prijs”, klinkt het. “Ik zal er elke maand een dartstornooi organiseren. Een poolbiljart en voetbaltafel zijn er al. Een slotmachine en een Bingomachine komen er binnenkort”, klinkt het.

Verenigingen welkom

Kenjy staat ook open voor alle voorstellen van verenigingen. “Allerhande verenigingen zijn hier welkom. Voor de sportliefhebbers is er voorzien dat alle matchen live kunnen bekeken worden, ondertussen blijft ook het Lottopunt hier bestaan. Iedereen kan hier terecht om zijn Lottoformulieren binnen te brengen”, zegt Kenjy. “Met een zestiental tafels is er voldoende ruimte om het gezellig te maken. Voor iets meer comfort bouwde ik een extra toilet bij en er is een aparte rokersruimte voorzien. Verder zal ik ook nog aan de muren werken. Ik ben van plan om oude foto’s van Houthulst op te hangen”, besluit Kenjy.