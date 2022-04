Kelly Monteyne staat vóór haar uren in Den Amigo: “We verlangen naar een drukke zomer”

Kelly Monteyne staat de toog van Den Amigo ’s avonds af aan haar vriend. Hij komt dan thuis van zijn werk, terwijl zij naar haar nachtjob trekt. Van elkaars gezelschap genieten doen de dertigers in de wintermaanden, wanneer het sociale leven in Stavele stilvalt. “Maar eerst verlangen wij als harde werkers naar een drukke zomer!”

Toen ze vier jaar geleden haar vriend Louis Therry (34) leerde kennen, kreeg Kelly Monteyne (36) er meteen een café bij. Dat had hij immers kort voor de start van hun relatie gekocht. “Louis werkt overdag als schrijnwerker en houdt het café ’s avonds en in het weekend open. Zelf werk ik dan weer als operator in de nachtploeg bij Picanol, waardoor ik hier in de namiddag achter de toog kan staan. Die extra job neem ik er met veel plezier bij, want ik ben graag onder de mensen en ik heb vroeger nog in een café meegedraaid. Dat zat dus al wat in mijn vingers”, zegt Kelly.

Vriendschappen

Zij is van Ingelmunster afkomstig, dus moet ze de hulp van de aanwezige klanten inroepen om de geschiedenis van het café uit de doeken te doen. Die gaat volgens hen meer dan vijftig jaar terug, toen de namen ’t Zwaantje en later De Plaisance hier nog boven het hoekpand hingen. Louis en Kelly maakten daar dus Den Amigo van, omdat de tooghangers voor hen naar eigen zeggen meer dan klanten kunnen zijn.

“Er zijn de voorbije jaren effectief al hechte vriendschappen met sommige van onze vaste klanten ontstaan”, vertelt Kelly. “Hen ontmoeten we niet alleen hier rond de bar, maar ook op restaurant of zelfs tijdens een weekendje weg. Dat doen we in de winter, want dan is het hier rustig en houden we het café alleen op vrijdag, zaterdag en zondag open. Wij moeten het hier vooral hebben van de vele fietsers en vakantiegangers die in de zomermaanden ons zonneterras inpalmen.”

Kaarters-, darts- of biljartclubs zijn er hier niet, precies omdat er vooral toeristen langskomen in Den Amigo. Ook de lokale verenigingen houden hun activiteiten trouwens in de zomer, in de nabijgelegen gemeenschapszaal De Moote. Om ook in het najaar toch wat leven in de dorpsbrouwerij te brengen, organiseerde het koppel in november voor het eerst een technofuif in het café. Niet zozeer voor de vertrouwde gezichten, maar om zo een nieuw, jonger cliënteel aan te trekken.

“Dan schoven we alle tafels en stoelen aan de kant om plaats te maken voor een discobar”, vertelt Kelly. “Het was een groot succes, want die twintigers vroegen al meteen naar een nieuwe editie. Zoiets kunnen we hier echter niet elke maand organiseren, want we willen ons ouder publiek natuurlijk niet kwijt en willen de goeie band met onze buren behouden.”

Visvakantie

Dit jaar trekt het koppel wellicht op wintervakantie. Denk daarbij overigens niet aan een skireis. “Louis en ik zijn allebei vissers”, wijst de cafébazin naar de cover van een gespecialiseerd magazine waarop ze met een gigantische karper poseert. “Daarvoor trekken we enkele keren per jaar voor een paar weken naar het zuiden van Frankrijk of naar Italië. Ook die passie kreeg ik trouwens van mijn vriend mee, nadat ik hem had leren kennen. Eerst ging ik gewoon met hem mee om bij hem te zijn, maar op den duur wou ik zelf ook eens zo’n kanjer binnenhalen”, lacht ze.

Om die reizen te kunnen bekostigen, moeten ze evenwel eerst geld in het laatje brengen. “Het café is een welgekomen extra bovenop onze vaste jobs. Na de voorbije coronajaren kijken we nu heel hard uit naar een normaal seizoen. Voortaan zijn we ook op weekdagen open en is de woensdag onze enige sluitingsdag. Ik hou van de drukte, want dan heb ik iets om handen en gaat de tijd sneller voorbij. Het is weliswaar hard werken, zeker in combinatie met het huishouden en onze andere jobs, maar we hebben een doel voor ogen en we trekken aan hetzelfde zeel”, stelt Kelly.

Het koppel heeft namelijk duidelijke toekomstplannen. “Louis zijn ouders baten eetcafé Het Witte Paard uit op de markt van Oostvleteren. Zij werken een half jaar om dan een half jaar te gaan genieten in Benidorm. Daarvoor zijn wij nu natuurlijk nog te jong, maar we willen het gelijkaardig aanpakken”, klinkt het.

Keuze

“Ik besef dat we deze combinatie nog maar een tiental jaar kunnen volhouden. Daarna zullen we de keuze moeten maken tussen een vaste job of het café, waarbij ik momenteel wel denk dat we het café zullen behouden”, zegt Kelly.

Tot groot jolijt van de mannelijke stamgasten, want zij komen hier naar verluidt niet alleen voor het bier, maar evenzeer voor de cafébazin. “Zet je hier iemand anders achter de toog, dan zal mijn pint meteen minder goed smaken!”