Katja en Nico nieuwe uitbaters van ’t Hof van OESelgem: “Weer bloeiend volkscafé”

Na drie jaar leegstand blazen Katja Claeys en Nico Bostuyn nieuw leven in café ’t Hof van Vlaanderen en dopen ze het meteen om tot ’t Hof van OESelgem. Goed nieuws voor wie van een verse pint of warme koffie wil genieten, maar ook voor wie houdt van biljart of darts.

Café ’t Hof van Vlaanderen is een begrip in de Dentergemse deelgemeente. De pintjes in de enige kroeg in het centrum van Oeselgem werden maar liefst 42 jaar getapt door de bekende waardin Annie Nachtergaele. In de begindagen was de aanpalende vlasschuur zelfs een feestzaal bekend onder de naam Iris Club. In 1989 legde een zware brand het gebouw in de as, maar de uitbaters bleven niet bij de pakken zitten en hadden een jaar later reeds een nieuwbouw geplaatst. In 2002 hield Annie er even mee op. Er kwamen verschillende andere uitbaters en er was zelfs even leegstand, maar tussen 2014 en 2018 stond ze zelfs nog eens achter de toog.

“Tot aan de start van de coronacrisis hield haar zoon Jan het café nog geregeld open”, weten de nieuwe uitbaters Katja Claeys en Nico Bostyn. “Daarna lag alles lange tijd stil, tot wij via internet te weten kwamen dat de zaak over te nemen stond. We dromen er al langer van om samen een horeca-avontuur te beginnen en met ’t Hof willen we onze kans grijpen.”

“Veel mensen kunnen niet wachten om hier terug op café te gaan”

Katja deed al op verschillende plaatsen ervaring in de sector op, waaronder in de kantine van de voetbalclub van het Oost-Vlaamse Poesele. “Maar de voorbije maanden zat ik thuis omwille van een progressieve ziekte. Het kriebelde echter om terug aan de slag te gaan.”

Nico baat op zijn beurt nog een elektrowinkel in Ieper uit. “Ik ga dat in eerste instantie nog blijven doen in combinatie met het café, maar eens dat goed draait zoek ik mogelijk personeel voor Ieper”, zegt hij.

Het koppel, dat ook hulp krijgt van zoon Kai (20), ziet de nieuwe uitdaging helemaal zitten. “In Oeselgem heb je verder enkel nog café De Vierschaar”, zeggen ze. “Er was al langer vraag van inwoners en clubs om het café hier terug open te houden en we zijn blij dat we hen daarbij nu kunnen helpen. De telefoon stond de voorbije weken niet stil. Heel wat mensen kunnen niet wachten om terug op café te gaan. We willen er weer een bloeiende zaak van maken, voor jong en oud. Bij de heropening kiezen we ook voor een nieuwe naam. Zeg niet langer ’t Hof, maar ’t Hof van OESelgem, met de nadruk op ‘oes’, om de gemoedelijkheid te accentueren”, knipoogt Katja.

’t Hof van OESelgem beschikt ook over een reeks biljarttafels en dartsborden. “Het is dan ook de bedoeling de bloeiende clubs die er ooit waren weer te laten herleven”, aldus het koppel. “Vroeger had wielertoeristenclub De Mandelvrienden hier zijn thuisbasis en we zouden graag terug hun clublokaal zijn. Verder zouden we graag een mooi aanbod van een twaalftal streekbieren aan onze klanten serveren en zal je hier ook snacks zoals een croque of zakje chips kunnen krijgen.”

Katja en Nico willen rustig starten. “Eens we alles onder de knie hebben zal er nog een officiële opening volgen, maar dat zal wellicht nog een paar maanden op zich laten wachten.”

’t Hof van OESelgem is open van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 10 uur. Op zondag kan je er vanaf 9 uur terecht.