Kasteeldomein vlakbij Ruiselede pakt uit met pop-upbar

Midden juni werd de toekomstvisie voor het 56 ha groot historische kasteeldomein van Poeke (op amper 200 meter van de grens met het West-Vlaamse Ruiselede) nader toegelicht.

Zo zal er in de zone van het koetshuis een familievriendelijke brasserie en terras komen.Verder is onder meer gepland: een gastronomisch restaurant, exporuimtes en een seminariezaal. Allemaal in het kader van de visie ‘Reizen naar Morgen’, aldus Toerisme Vlaanderen, sinds 2021 eigenaar van het domein in Poeke.

Maar voor het zover is, is er vanaf juli ter hoogte van ‘de paardenstallen’ofwel het Natuureducatief Centrum, een pop-upterras omgeven door de gerestaureerde statige gebouwen en mooie hoge bomen.

Niet bij regenweer

Er is een beperkt aanbod aan producten te verkrijgen. Enkele biersoorten, ijsjes, chips, pannenkoeken en frisdranken. Te consumeren op nagelnieuwe zitbanken. Deze tijdelijke service is elke dag open, behalve op maandag en dinsdag. Ook niet bij zwaar regenweer. De uitbating gebeurt door Tineke De Duytsche uit Aalter-Knesselare.

(RV)