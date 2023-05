Kasteelbier krijgt met Rubus nieuwe telg: “Zeven soorten frambozen”

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck brengt met Kasteel Rubus Framboise een zevende bier in zijn bekende Kasteel-gamma uit. Het bier is gebrouwen met echte frambozen en is met een alcoholpercentage van 7 procent een pittige smaakbom geworden.

“Rubus is het bier van de eeuwige zomer”, aldus zaakvoerder Xavier Vanhonsebrouck. “Net zoals veel mensen voel ik me op mijn best in de zomer. De zon straalt, het kwik stijgt en je energiepeil krijgt een boost. Dat gelukzalige gevoel wil ik het hele jaar door ervaren. En dat is exact de beleving die je krijgt bij het drinken van Kasteel Rubus Framboise.”

Het nieuwe bier wordt gebrouwen op basis van Kasteel Donker en echte frambozen. “Frambozen zijn echte zonnekloppers. Je kweekt ze niet in de schaduw, wel op een zonovergoten plek. Ook de smaak is heerlijk zomers”, aldus de CEO.

Geluk

Samen met zijn brouwmeester selecteerde hij zeven verschillende framboosrassen. “Het cijfer 7 staat net zoals de zomer symbool voor geluk. Het past perfect bij dit nieuwe bier”, besluit Xavier.

Kasteel Rubus Framboise is inmiddels het zevende kasteelbier. Starten gebeurde in 1991 met de lancering van Kasteel Donker. Later volgden nog speciaalbieren als Kasteel Cuvée en Barista Chocolate Quad. In 2007 kwam er met Kasteel Rouge ook al een sterk fruitbier bij.

Kasteel Rubus wordt afgevuld op vat, in fles en blik en is binnenkort in de handel en horeca te verkrijgen.