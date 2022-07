Karoline Vandommele straks achter de toog van ‘t Elfde Gebod: “Voor mijn 50ste wou ik nog eens zelf café houden”

Nauwelijks enkele weken nadat kenbaar gemaakt was dat Filip Vanacker en Eveline Demierbe zouden stoppen in ‘t Elfde Gebod, konden we al kennismaken met het koppel dat vanaf september de touwtjes in handen krijgt: Karoline Vandommele en Björn Deneire.

Ook met brouwerij De Brabandere is ondertussen alles geregeld. Björn Deneire (43) en Karoline Vandommele (46) willen het levenswerk van hun voorgangers verder zetten. En wat blijkt, de roots van Karoline liggen niet ver de herberg. “Een stuk van mijn jeugd bracht ik door in de Sint-Tillostraat. Maar toen heette dat hier nog café De Peer.”

Ervaring in horeca

Het waren inderdaad Filip en Eveline die het café in 2006 omdoopten naar ‘t Elfde gebod. Na ruim anderhalf decennium nemen ze afscheid omwille van gezondheidsredenen. Ze lanceerden via deze krant ook een oproep naar overnemers en die werd snel beantwoord. “We hadden wel enkele kandidaten, maar met Karoline en Björn waren we er snel uit.”

“Het interieur van het café willen we behouden, ik was er meteen verliefd op” – Karoline Vandommele

Björn runt nog een eigen aannemersbedrijf, Karoline is actief in het rusthuis in Ardooie waar ze verantwoordelijk is voor logistiek en onderhoud. “Daar ben ik nu bezig met mijn opzegtermijn te volmaken”, vertrouwt ze ons toe. Ervaring in de horeca had ze al. In De Kortekeer in Koolskamp en in De Wandeling in Ardooie, net over de grens met Izegem.

Björn en Karoline krijgen spreekwoordelijk al de sleutel van Filip en Eveline. © Frank Meurisse

“We waren al een tijdje aan het uitkijken naar een eigen zaak, ik had me altijd voorgenomen voor mijn 50ste eens zelf café te houden. Het was dus van mijn kindertijd geleden dat ik hier binnen was gestapt, maar ik was meteen verliefd op het interieur. Daarom ook dat we alles zo willen behouden.”

“In het laatste weekend van augustus geven we nog een traktaat voor onze klanten” – Eveline en Filip

Het koppel blijft in Ardooie wonen. “In Izegem kennen we heel wat volk”, zegt Karoline die ook nog vier zussen heeft. “Iedereen is hier zeker welkom. Het café is al druk beklant, maar wij zullen de openingsuren wat wijzigingen. Dinsdag wordt de sluitingsdag en we zullen ook overdag open zijn. Zeker in het weekend, maar wellicht ook op andere dagen. Maar we moeten ons nog eens goed buigen over de openingsuren. En wellicht zullen we proefondervindelijk ervaren hoe alles verloopt, we kunnen dan nog aanpassen.”

Volksspelen

Karoline en Björn hopen ook de vele verenigingen die in het café huizen, aan boord te houden. “We willen met hen eens rond tafel zitten, om te zien wat ze van ons verwachten.” Ook met de stad Izegem wil men verder samenwerken. “Er komen hier heel wat groepen voor de volksspelen, dat is uiteraard iets wat we willen behouden.”

In het laatste weekend van augustus beloven Filip en Eveline nu al een traktaat voor de trouwe klanten, meteen kunnen Karoline en Björn dan ook een doorstart nemen. “Ik heb ook 15 jaar ervaring in de horeca”, zegt Björn. “Maar het is de bedoeling dat vooral Karoline hier achter de toog zal staan. Ik heb ook nog mijn ander werk.”

Ook de kinderen van Karoline – ze is de mama van Sarah (27), Thomas (24) en Jonas (15) – zien het helemaal zitten voor hun mama. “Mijn jongste zou zelfs graag al meehelpen. Maar als er iets te doen is, beschikken we over een grote achterban. Volk vinden is dus geen probleem”, verzekert Karoline.