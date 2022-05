Karine ruilt café De Club voor De Drie Gezellen: “En onze verenigignen verhuizen mee”

Vanaf woensdag 1 juni neemt Karine De Bock de fakkel over van Patricia Poix in De Drie Gezellen op het Patersdomein. Nu runt Karine nog café De Club in de Reperstraat, maar straks gaat ze met haar team een nieuwe uitdaging aan.

Sinds mei 2019 was Patricia Poix het gezicht van De Drie Gezellen, na drie jaar komt daar nu een einde aan. Patricia wil meer tijd voor haar gezin en maakte eerder al kenbaar dat de zaak over te nemen stond. En met Karine De Bock werd ook vrij snel een kandidaat gevonden.

“In januari was het vijf jaar geleden dat ik startte in café De Club. Ik had al wat ervaring in de horeca, het zit ook wat in de genen. Maar eigenlijk kom ik uit de bouwsector. Met mijn toenmalige vriendin hield ik ook nog een tijdje ‘t Kroontje open waar nu Pizzahut gevestigd is. De jongste vijf jaar hadden we ons cliënteel uitgebouwd in De Club, maar het café was eigenlijk te klein geworden. Dus waren we al een tijdje op zoek naar iets groters. En dat hebben we hier nu gevonden.”

Karine heeft ook een team rond zich gebouwd om de uitbating van De Drie Gezellen te doen slagen. “Bedoeling is dat ik meer het cafégedeelte doe, mijn vriendin Juanita Eeckhout zal in de keuken staan. Mijn dochter Sally-Jo Vande Sompele en mijn schoonzoon Ignace De Kerpel werken mee achter de schermen, zo verzorgen zij bijvoorbeeld de social media. Daar heb ik minder kaas van gegeten.”

Wekelijkse pokeravond

De Drie Gezellen zal op maandag en dinsdag gesloten zijn. Alle andere dagen opent het eet- en sfeercafé de deuren om 10 uur tot sluitingstijd. “Op zondag gaan we al om 22 uur dicht, de andere dagen zijn het de nog aanwezige klanten die dat bepalen.”

Waar de Drie Gezellen vroeger vooral mikte op een publiek dat iets kwam drinken in de groene omgeving van het Patersdomein, ziet Karine het nu iets groter. “We verhuizen immers ook al onze clubs mee. “We hebben een golfbiljartclub die in competitie uitkomt, de Clubsjotters zijn onze tafelvoetballers die ook af en toe een tornooi willen organiseren, er is onze wekelijkse pokeravond op donderdag, we hebben een kaartvereniging, er is een spaarclub en we zijn het clublokaal van de seingevers. Er is ook nog ruimte voor een dartsclub.”

Aan de kaart wordt in eerste instantie niet veel veranderd. “We zullen wel pannenkoeken serveren, zelfgemaakte gebakjes,… In de winter wordt dat verse soep en een belegde boterham. We zullen wat aan de lijve moeten ondervinden hoe we ons aanbod laten evolueren.”

Fotolasser wordt kok

De keuken wordt dus het terrein van Juanita. “Ik ben eigenlijk fotolasser van beroep, maar was ook al hobbykok. Ik ben vrij handig, de keuken heb ik dus zelf wat op punt gezet.”

Op zaterdag 28 mei is De Club voor het laatste open met Karine. “We hebben dan nog een verjaardagsfeestje, de ambiance zal er zeker in zitten.”

Ook voor De Drie Gezellen staan al enkele feestjes gepland. “En op 23 juli organiseren we hier een travestieshow. Het zaaltje dat we hier ter beschikking hebben, kun je huren, zonder drankverplichting.” (WVS)