Kapsalon ‘Heads Up’ uitgeroepen tot Kuurns ambassadeur ‘Ik koop lokaal’: “We zijn er volledig voor gegaan”

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar de gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In 57 West-Vlaamse gemeenten werd de wedstrijd georganiseerd, waaronder ook in Kuurne. Dit jaar ging kapperszaak ‘Heads Up’ uit de Kerkstraat lopen met de titel.

Tijdens de wedstrijd, die liep van 13 april tot 10 mei, werd online op zoek gegaan naar een lokale winkelier die tot ambassadeur van zijn gemeente werd uitgeroepen. Bedoeling was om het grote publiek te laten stemmen op en stoefen met hun favoriete lokale winkelier. Stemmen verliep via de website www.ikkooplokaal.be, stoefen kon door een foto van de winkelier of een aankoop te delen op Facebook of Instagram. In Kuurne stelden zich in totaal zeven handelszaken kandidaat.

Zaakvoerster Nadia Aksil (36) en haar medewerksters Kylie Molly, Emma Vandenbroecke en Emma Vanluchene zijn alvast heel trots op het behalen van de titel van Kuurns ambassadeur ‘Ik koop lokaal’.

Nadia leerde het beroep van kapster in het KTA te Kortrijk. “Het was onze eerste deelname van ‘Heads Up’ aan de wedstrijd”, opent een trotse Nadia Aksil.

“Uiteraard zijn we er volledig voor gegaan. We spraken onder meer onze klanten aan om te stemmen voor ons en ook op de sociale media hebben we veel reclame gemaakt voor de zaak. Blijkbaar achteraf gezien een goede tactiek, die ons ook de titel opleverde.”

Honger naar meer

“Dat ik kapster werd, lag eigenlijk een beetje voor de hand. Als klein meisje zag ik dagelijks hoe mijn moeder in haar kapsalon te Kortrijk mensen mooi maakte en dat inspireerde mij. Na eerst op het marktplein van Kuurne kleinschalig in bijberoep een kapperszaak te zijn gestart, vond ik in 2020 de tijd rijp om het wat grootser op te gaan vatten. Ondanks corona mij dwong om twee maanden al mijn activiteiten stop te zetten, nam mijn honger om een nieuwe en grotere zaak te openen enkel maar verder toe. Samen met mijn man Anthonie Hellin, die instaat voor de boekhouding en publiciteit van de zaak, bedacht ik de inrichting van mijn nieuwe kapperszaak. Het werd alvast geen strakke traditionele inrichting, maar eerder een speelser geheel.”

Klantenkorting

“Ongetwijfeld heeft het concept dat wij bieden en onze extra inzet op sfeer en gezelligheid ons zeker mee aan de titel van ambassadeur geholpen. Ook de wegwerkzaamheden die momenteel voor onze deur plaatsvinden hebben tot op heden weinig invloed gehad op ons aantal klanten.”

“Wie ons bezocht in de maand mei kreeg van ons 10% korting op zijn behandeling. Deze maand hebben we opnieuw een nieuwe actie. Wie zijn haar laat kappen bij ons mag een briefje in de urne steken, waaruit we volgende maand vijf klanten zullen trekken die elk een bon van 50 euro winnen. Als onze klanten bereid zijn een hindernissenparcours af te leggen tot aan onze kapperszaak, dan geven wij graag hen iets daarvoor terug.”

De tweede plaats in de ‘Ik koop lokaal’-wedstrijd was weggelegd voor Select textielreiniging eveneens uit de Kerkstraat. Beaufine Esthetiek uit de Kon. Elisabethstraat mocht de Kuurnse top 3 afsluiten. (BRU)