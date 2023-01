Kantine Blauwvoet Otegem moet dicht blijven tijdens de cross: “De vette jaren zijn voorbij”

Het bestuur van Blauwvoet Otegem is misnoegd dat ze hun kantine maandag moeten dichthouden. Ze hadden gehoopt dat er een samenwerking zou komen met de organisatoren van de cross.

“Wat een hoogdag voor Otegem zou moeten worden, wordt een oorlog tussen de twee grootste Otegemse verenigingen”, begint Lode Taelman, secretaris van Blauwvoet Otegem. Zij hadden gehoopt tijdens de cross maandag hun kantine te mogen openen, maar ze vangen bot.

“De organisatoren van de cross hadden enkele jaren terug een contract afgesloten met een Deerlijkse cateraar op voorwaarde dat de voetbalkantine zou dicht blijven wegens te grote concurrentie.

De mensen van de voetbal hadden hoop dat ze dit jaar terug de kantine, die middenin het parcours gelegen is, terug zouden kunnen openhouden gezien de cateraar afzegde. Het bleek ijdele hoop te zijn, want de organisatoren werken nu samen met een brasserie uit Warcoing. Wij van Blauwvoet Otegem, die jaarlijks het na-de-cross omgeploegde tweede terrein en de kleedkamers gratis ter beschikking moeten stellen van de gemeente, werden dus terug gepasseerd. Pogingen om alsnog het tij te doen keren, draaiden uit op een sisser.”

Otegem Boven-voorzitter Benny Lavaert zegt dat men bij de cross eerst naar de eigen organisatie moet kijken. “De vette jaren van de cross zijn voorbij. We moeten kijken naar onze eigen kas en zien dat we in de toekomst nog verder kunnen organiseren. We moeten dus in de eerste plaats naar onze eigen organisatie kijken en maken dat we zelf financiële inkomsten genereren. Het openhouden van de kantine door de voetbal, past niet in dit kader.”

Nieuwe kans?

Blauwvoet Otegem neemt het alsnog sportief op en hoopt op een nieuwe kans voor 2024. Naar we konden vernemen is er alvast een vergadering voorzien in het voorjaar waarbij men hoopt de plooien tussen beide verenigingen glad te strijken. “We zullen dan alle inkomsten en uitgaven van deze editie kennen en zullen dan zien of er eventueel een samenwerking met Blauwvoet Otegem in de toekomst mogelijk is”, besluit Benny Lavaert. (Geert Vanhessche)