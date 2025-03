Kandidaat-overnemers gezocht voor succesvolle FrietXpress in Ingelmunster: “We willen nieuw avontuur beginnen in Spanje”

Huidige zaakvoerders Nico en Tommie van de FrietXpress op het Stationsplein in Ingelmunster zijn op zoek naar een geschikte overnemer(s). Ze willen beginnen aan een nieuw avontuur in Spanje in de immosector.

In 2013 namen Nico Dewaele en zijn toenmalige partner de populaire frituur Oasis van de eigenaars toen over. “Dat was een frituur in een container op de parking voor het station op het Stationsplein. De eigenaars stonden erop om ons een tijdlang te laten meedraaien, zodat we de kneepjes van het frieten bakken onder de knie kregen”, vertelt Nico. “Na een grondige opknapbeurt voornamelijk schilderen en het vernieuwen van de neon was het budget al op, maar dat was wel het begin van een avontuur in frituurland.”

Drukke tijden

“Een paar jaar later en nadat mijn toenmalige partner mij verliet, werd het zwaar om de frituur alleen verder uit te baten. Mijn zus is er toen bijgekomen, en op drukke momenten kwam ook mama regelmatig bijspringen. Tussen 2015 en 2017 bouwde ik, samen met mijn zus Severine en mijn mama Ria, een alsmaar groeiend klantenbestand uit. Het waren drukke tijden in de frituur, soms met een rij tot buiten in de kou of regen. Toen werd ik ook al regelmatig geholpen door mijn nieuwe levensgezel Tommie.”

“In 2017 beseften we dat de FrietXpress-container hopeloos te klein werd. De stationsomgeving begon ook sterk te veranderen. Na wat brainstormen kwamen we samen tot het idee om de frituur naar een woning te verhuizen. We vonden een super geschikte locatie, schuin tegenover het station, maar er was wel nog heel wat werk aan. De woning was al jaren in verval en had enorm veel liefde en eveneens een flinke investering nodig.”

“We kunnen wel zeggen dat we iedere mogelijke crisis hebben overwonnen… én onze omzet blijven stijgen”

In 2018 verhuisden Nico (45) en Tommie (48) de frituur van de container voor het stationsgebouw naar een nieuwe mooie woning op de hoek van de Handelsstraat en het Stationsplein. “Na tien maanden hard werken vonden we een onderkomen in het huisnummer 15. Dit was enkel mogelijk na vele maanden van noeste inzet met veel stof, kabels, buizen, tegels, gyproc, verf en talrijke werkmannen. Zeven jaar later kunnen we zeggen dat we iedere crisis hebben overwonnen: corona, energie, inflatie… Ondanks al die hinderpalen blijft onze omzet ieder jaar stijgen”, glundert Nico.

Spierziekte

“Iedere dag lieten en laten we onze klanten genieten van de beste frietjes van de streek. We staan elke dag heel graag in de frituur. We hebben het voorrecht om als familie veel samen te zijn, maar het wordt helaas steeds zwaarder. Mijn levenspartner Tommie heeft een spierziekte die het hem moeilijker maakt. Het dagelijks verwerken van de vele tientallen kilo’s frieten eist ook zijn tol aan mijn schoudergewricht, waardoor we op zoek gingen naar een volgende, maar dan iets minder stressvolle en belastende uitdaging.”

“We ruilen ooit de FrietXpress in voor een immokantoor aan de Costa Brava”

“Tommie zijn broer heeft een succesvol immokantoor Bel-Chic aan de Costa Brava. Hij blijft zoeken naar betrouwbare medewerkers om de stroom aan klanten meester te kunnen. Zo is onze interesse gewekt en besloten we een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ons wacht nu een nieuw avontuur in het warme Spanje. Daarom zijn we op zoek naar overnemers, die zowel het gebouw, het handelsfonds en onze kennis van het vak willen overnemen. Net zoals onze voorgangers willen we hen vertrouwd maken met de kunst van het frieten bakken, onze Belgische trots! Maar geen paniek, zolang we geen geschikte overnemer of overnemers hebben, blijven we gewoon verder doen. Iedere dag opnieuw zetten we ons verder in voor onze klanten. Tot hopelijk toch eens de dag aanbreekt dat het overnemers aanspreekt, waardoor ook wij kunnen denken aan onze nieuwe toekomst aan de Costa Brava”, besluit Nico.