Kaffee Kavaljee wil verbinding met de buurt groter maken

Even halt houden langs de wandeling van het Heuvelpad, een tussenstop tijdens een fietstocht of gewoon even gezellig verpozen in een rustig kader met zicht op de paarden, dat kan in Kaffee Kavaljee, bij d’Hofstee in de Stokstraat nummer 27 in Klerken.

“Om de verbinding met de buurt groter te maken en het inclusieverhaal breder te brengen, hebben we hier Kaffee Kavaljee geopend, een gezellige ruimte waar men op woensdag- en vrijdagnamiddag van 13 tot 18 uur kan genieten van een koffie, biertje, frisdrank en een pannenkoek of kinderijsje. Voor de versnaperingen werken we samen met het Fazantenhof”, vertelt directeur Bruno Vanbeselaere.

“De bediening in onze tearoom zal door onze cliënten samen met een aantal vrijwilligers gebeuren. Daarnaast is het ook mogelijk om ons zaaltje, waar tot 80 personen plaats kunnen nemen, te huren voor familiefeesten, verjaardagen en dergelijke.”

Genieten van de rust

In de binnenruimte is de blikvanger de enorme foto van de eigen paarden. “De tafels kregen geen nummer, maar een paardgerelateerd figuurtje, dat maakt het voor onze obers-cliënten makkelijker om de juiste bestelling bij de juiste tafel te brengen. Van binnen in de zaal heeft men zowel zicht op de binnenpiste, waar de hippotherapie doorgaat, als op de buitenpiste en de weides. Onze ruim zonneterras ligt vlakbij het speelplein, de parking en de weides waar de paarden grazen”, aldus directeur Bruno Vanbeselaere.

“Ideaal om in alle rust te genieten van de omgeving, de nabijheid van de dieren en het gezellige kader van ons Kaffee Kavaljee. Een fijn plekje waar de buurt kan samenkomen.”

Het realiseren van dit Kaffee Kavaljee kost uiteraard geld. “De aanleg van de weides, nieuwe omheining en stalling voor de paarden, het realiseren van deze mooie ontmoetingsruimte en het bemeubelen ervan, het organiseren en bemeubelen van het zonneterras, de bar, de snoezelruimte voor de pony’s… het werd allemaal gerealiseerd met, naast eigen inbreng, steun van de provincie in het kader van de provincie West-Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds, samen met het beschermcomité en het comité Lisa del Bo.”

Verhuur

Een originele plaats voor de recreatieve wandelaar, fietser, buurtbewoner en toevallige voorbijganger om even te vertragen en te ontstressen op een unieke plaats met een warm of koud drankje en een hapje. Daarnaast ook een fantastische plek om een verjaardag, communie of dergelijke te vieren. De zaal, die tot in de puntjes over alle mogelijke zaken beschikt, kan ieder weekend gehuurd worden.